Trasferta folle: rally spericolato col suv tra le dune della spiaggia protetta. Denuncia e multa

PORTO CESAREO (Lecce) – Alla guida del suo suv, si avventura sulla spiaggia della riserva per un “rally” improvvisato sulle dune, percorrendo la distesa di sabbia in lungo e largo a tutta velocità. Forse pensava di passare inosservato, visto che la zona era praticamente deserta anche a causa delle restrizioni anti-Covid, e invece è stato identificato, multato e denunciato.

La trasferta illegale in terra salentina è costata cara ad un’intera famiglia calabrese, composta da padre, madre e due figli minori, originari della provincia di Cosenza. C’erano loro a bordo del suv bianco, un Range Rover Evoque, che è stato immortalato dalle telecamere dell’Area marina protetta di Porto Cesareo mentre compiva la sua gincana a folle velocità sulla spiaggia conosciuta con il nome de “L’Approdo”, accanto al lido Tabù.

Erano circa le 15 ieri pomeriggio, quando il capofamiglia, alla guida del fuoristrada ha approfittato di un varco in un muretto a secco, che si era creato a causa delle mareggiate invernali, nei pressi dell’accesso all’area antistante la Torre costiera denominata de “La Chianca”, per introdursi per due volte sulla spiaggetta, schiacciando il cordone dunale.

L’auto quindi quasi la spiaggia fosse la pista di un rally, ha iniziato a scorrazzare sulla sabbia bianca, apparentemente indisturbata, proprio sino all’area dello stabilimento balneare adiacente. Proprio qui l’auto si è insabbiata, costringendo gli occupanti a scendere e impegnarsi in manovre di disostruzione durate oltre un’ora per poterla liberare, lasciando sull’arenile un fosso di diversi metri di diametro.

Il tutto in spregio alla normativa vigente che salvaguarda e tutela litorale costiero, arenile e soprattutto flora e fauna. L’intera scena è stata ripresa dal sistema di video-sorveglianza dell’Amp Porto Cesareo, ma anche dai pochi cittadini presenti che hanno immortalato il Suv mentre percorreva in lungo ed in largo la spiaggia a grande velocità.

Questi i fatti ricostruiti minuto per minuto dal personale della Riserva Nazionale Porto Cesareo, poi intervenuto sul posto anche con l’ausilio dei droni insieme ai Carabinieri della locale stazione di Porto Cesareo, avvisati da diversi testimoni.

Gli stessi militari hanno provveduto a rintracciare l’uomo, che è stato denunciato sia per non aver rispettato le norme di restrizioni anti-covid, che impediscono lo spostamento tra regioni senza valida motivazione, che per deturpamento ambientale. Allo stesso cittadino cosentino è stata elevata una pesante sanzione amministrativa di ben 2700 euro.

Poi come accennato l’intervento del personale dell’Amp e dei Carabinieri della stazione Cesarina che, oltre alle violazioni relative al Covid19, hanno contestato le violazioni. Da quelle al codice della navigazione, all’ordinanza balneare della Regione Puglia, a quelle riferite al decreto istitutivo dell’Area Marina Protetta Porto Cesareo per danneggiamento ambientale.

E’ bene ricordare infatti, che l’accesso dei mezzi a motore sul demanio è vietato in tutta Italia con tolleranza zero sulle spiagge sabbiose e in aree ad elevata sensibilità ambientale, come il caso di Porto Cesareo. Proprio l’azione meccanica degli pneumatici infatti è riferito nella norma, “destabilizza le dune e danneggia la relativa flora, la cui permanenza è fondamentale per la stabilità del fragile ecosistema”.

