Caos vaccini: decine di anziani si presentano in ospedale ma non trovano nessuno. Costretti a tornare a casa dopo inutile attesa

CASARANO (Lecce) – Nonostante i dati dell’ultima settimana indichino un miglioramento in Puglia dell’efficienza della campagna vaccinale i disservizi sono continui. A volte ai limiti del ridicolo se non si parlasse di salute e di soggetti coinvolti, spesso, anziani e molto fragili. E quanto accaduto nel pomeriggio di oggi, venerdì 16 aprile, è la fotografia di una situazione emergenziale. Decine di anziani, con tanto di foglio di prenotazione, si sono recati presso l’ospedale di Casarano fiduciosi di poter beneficiare del siero. La sorpresa? Al secondo piano dell’ex reparto di chirurgia pediatrica del “Ferrari” gli anziani, con i rispettivi accompagnatori, non hanno trovato nessuno per potersi vaccinare. Un disservizio andato avanti per ore su cui nessuno è stato in grado di fornire spiegazioni:.

E per tanti anziani, alcuni con difficoltà motorie piuttosto evidenti, non è stato possibile sottoporsi alla tanto agognata vaccinazione costretti a rientrare nei rispettivi paesi di residenza anche a diversi chilometri da Casarano. Come nel caso di un 82enne arrivato da Melissano che, accompagnato, ha compiuto un viaggio a vuoto. “Ho prenotato mio padre sul sito sanita.puglia.it – racconta l’avvocato Arianna Stefano – e aveva l’appuntamento per le 18.32 di oggi. Insieme alla sua badante quando è arrivato non ha trovato nessuno. Appena sono stata informata del disservizio ho immediatamente informato i carabinieri ma mi riservo di presentare una denuncia. Peraltro i disagi sono proseguiti perché mia figlia ha cercato di effettuare una nuova prenotazione ma il sito risultava bloccato”.

L’ultraottantenne è uno dei tanti soggetti fragili che convive con diversi problemi di salute (ha un enfisema polmonare) e ogni giorno che passa aumenta sempre più la paura di poter contrarre il virus con tutti i rischi che ne conseguirebbero. “Peraltro – racconta l’avvocato – in tempi non sospetti avevo prenotato, tramite farmacia, mio padre per il 7 marzo per il vaccino a domicilio ma non si è mai presentato nessuno. Ho chiesto spiegazioni al medico curante senza ricevere garanzie sui tempi. Non mi sono scoraggiata e, a quel punto, ho effettuato la prenotazione tramite il sito della Regione Puglia per la vaccinazione ospedaliera”. Da ormai un mese e mezzo, date alla mano, l’anziano attende la prima dose di vaccino.

E, ora, non si sa quando potrà beneficiare del siero. Il sito della Regione Puglia, che accoglie le prenotazioni, risulta bloccato e al momento l’appuntamento con il vaccino anti-covid è rimandato. A data da destinarsi. E l’avvocato pone un quesito che apre il varco a pochissime obiezioni: “Chi risponderà se eventuali infezioni da Covid dovessero colpire questi anziani prenotati e non vaccinati, non per loro colpa?”. Abbiamo cercato di interpellare la Direzione sanitaria ma, fino a questa sera, non abbiamo ricevute risposte. Quelle che vorrebbero avere anche tanti anziani a rischio contagio da ormai tanti mesi.