Controlli a tappetto alla ricerca di armi o droga: scattano sei arresti e sette denunce

SALENTO – Sei arresti e sette denunce nel corso dei controlli eseguiti nei giorni scorsi dai carabinieri della Compagnia di Casarano col supporto dello squadrone eliportato dei “Cacciatori di Puglia”, che hanno portato i militari a ispezionare numerosi edifici e abitazioni alla ricerca di armi o sostanze stupefacenti.

Proprio per la detenzione di alcune armi clandestine sono stati arrestati un contadino di Ugento ed un 37enne di Ruffano. Il primo è stato sorpreso a detenere un fucile artigianale calibro 12, provendo di furto e occultato nella vegetazione circostante la sua abitazione, nonché 24 cartucce dello stesso calibro, 35 grammi di marijuana e 4 di hashish. L’uomo è stato ristretto ai domiciliari.

Stessa destinazione anche per il 37enne di Ruffano, trovato in possesso di una pistola Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa e 30 cartucce del medesimo calibro.

Per quanto riguarda il fenomeno dello spaccio di stupefacenti, oltre all’arresto scattato a Supersano di cui vi abbiamo dato notizia l’altro ieri (qui il link), sono finiti nei guai anche due disoccupati – l’uno di Racale, l’altro di Supersano – nella cui abitazione sono stati rinvenuti rispettivamente 180 grammi 284 grammi di marijuana. In casa del secondo sono spuntati anche un bilancino di precisione, materiale per confezionare le dosi e 240 euro. Entrambi sono finiti ai domiciliari.

A Taviano, invece, è stata arrestata una donna del posto, riconosciuta colpevole del reato di abusivismo edilizio commesso nel 2010 a Mancaversa, che dovrà restare ai domiciliari per scontare la pena definitiva residua di 8 mesi.

Durante gli accertamenti dei carabinieri sono scattate, come detto, anche sette denunce per i più disparati reati. A Taurisano, un uomo è stato deferito per avere realizzato un allaccio abusivo alla rete elettrica, mentre a Parabita un automobilista è stato sorpreso a circolare con la propria autovettura, sebbene il veicolo fosse sottoposto a sequestro amministrativo e affidato in custodia allo stesso.

Le verifiche svolte dai militari hanno inoltre consentito di denunciare un uomo di Taviano, trovato in auto con 30 chili di rame di cui non è stato in grado di fornire la provenienza, ed altri tre automobilisti – tra Ruffano, Matino e Racale – per avere rifiutato di sottoporsi all’alcol e al drug-test o essere risultati positivi ad uno degli accertamenti. Una donna è stata denunciata per essere risultata positiva all’alcol mentre si trovava al volante.

Nel corso dei controlli, i carabinieri hanno ispezionato 485 mezzi ed identificato 575 persone.

