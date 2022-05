Covid, 1203 casi in Puglia: 166 nel leccese. Continuano a scendere i ricoverati

PUGLIA – L’indice dei positivi al covid risale al 12,51% rispetto al 9,41% di ieri.

Il numero dei decessi scende a 19 rispetto ai 33 di ieri. I dati continuano a dirci che non si può abbassare la guardia. La buona notizia è che i ricoverati nei reparti infettivi continuano a calare: oggi sono 1.973. Preoccupano ancora le città che restano a tre cifre, anche se si registrano dei lievi cali di contagiati: Lecce (220), Gallipoli (171 positivi), Taurisano (che scende a 111 residenti attualmente positivi), Matino (103), Casarano. In rianimazione DEA sono aumentati i pazienti gravi: sono diventati 27, ma qualcuno è in fase di guarigione (15 sono gravissimi).

BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO REGIONE PUGLIA DEL 25 APRILE 2021

Il bollettino epidemiologico di oggi domenica 25 aprile 2021, registra 9.617 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e mette in luce 1.203 casi positivi: 498 in provincia di Bari, 117 in provincia di Brindisi, 122 nella provincia BAT, 174 in provincia di Foggia, 166 in provincia di Lecce, 121 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 19 decessi: 5 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 4 in provincia BAT, 6 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto,.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.165.669 test.

174.226 sono i pazienti guariti.

49.271 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 229.181 così suddivisi:

88.596 nella Provincia di Bari;

22.442 nella Provincia di Bat;

17.055 nella Provincia di Brindisi;

41.446 nella Provincia di Foggia;

22.525 nella Provincia di Lecce;

36.017 nella Provincia di Taranto;

744 attribuiti a residenti fuori regione;

356 provincia di residenza non nota.