La ricetta del giorno: Torta Oreo senza cottura

Le fragole sono uno dei miei frutti preferiti e non potevo non abbinarle ad un dei biscotti più buoni in commercio!
Ecco le dosi e i procedimenti per la realizzazione di questa buonissima torta ..
INGREDIENTI:
Per la base
– 400 g di biscotti oreo
– 125 g di burro
Per la ganache
– 250 g di cioccolato fondente
– 250 ml di panna per dolci
Per la mousse alle fragole
– 400 g di fragole
– 80 g di zucchero
– 250 ml panna per dolci
PROCEDIMENTO:
- Iniziate dalla base. Tritate i biscotti oreo, metteteli in una ciotola e amalgamateli con il burro fuso. Disponete il composto ottenuto a ricoprire il fondo di uno stampo a cerniera da 24 cm di diametro, livellando bene con il dorso di un cucchiaio. Lasciate riposare la base in frigo per 30 min.
- Ora preparate la ganache. Portate la panna ad ebollizione ed intanto tritate il cioccolato fondente. Una volta raggiunta la temperatura di ebollizione, versate il cioccolato e iniziare a mescolare. Otterrete una crema liscia e lucida.
- Versatela sulla base di biscotti e fate raffreddare ancora in frigo.
- Preparate la mousse alle fragole. Frullate le fragole fresche (pulite e tagliate) insieme allo zucchero. Intanto montate la panna fredda da frigo finché non risulterà ben soda. Ora aggiungete la purea di fragole, mescolando dal basso verso l’alto per non smontare il composto.
- Versate la mousse alle fragole sulla ganache al cioccolato.
- Decorate la torta con biscotti oreo e fragole fresche.
Provatela e taggatemi nelle vostre creazioni!