Covid, 1804 casi: 213 nel leccese. Continuano i ricoveri al DEA. Allerta in 8 città

PUGLIA – La circolazione del “nuovo coronavirus mutante” non sembra ancora in fase di calo, anche se il picco ce lo siamo lasciato alle spalle a marzo. Diminuiscono leggermente i ricoverati nei reparti covid della Puglia (nelle ultime 24 ore sono diventati 2.230: ieri erano 2.240). I sintomi del SARS-CoV-2 si confondono con quelli di una serie di altre patologie e spesso si scopre in ritardo di avere il covid. Ieri è stato ricoverato al DEA un 60enne di Cavallino: si è rivolto al Fazzi per un gastroenterite acuta e poi ha scoperto di essere positivo (è stato disposto il ricovero immediato). Resta alta la guardia in alcuni paesi dove i contagiati sono diventati centinaia: Lecce (726), dove continua a salire il numero di positivi, Nardò (254), Squinzano (254), Gallipoli (191), Casarano (176), Lizzanello (137), Surbo (125), Copertino (116) e altre comunità dove i numeri continuano a crescere.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi, sabato 10 aprile 2021, registra 13.461 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e mette in luce 1804 casi positivi: 530 in provincia di Bari, 154 in provincia di Brindisi, 149 nella provincia BAT, 379 in provincia di Foggia, 213 in provincia di Lecce, 376 in provincia di Taranto, 3 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 31 decessi: 15 in provincia di Bari, 6 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.991.105 test.

152.439 sono i pazienti guariti.

51.558 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 209.171 così suddivisi:

81.372 nella Provincia di Bari;

20.420 nella Provincia di Bat;

15.356 nella Provincia di Brindisi;

38.289 nella Provincia di Foggia;

20.123 nella Provincia di Lecce;

32.594 nella Provincia di Taranto;

707 attribuiti a residenti fuori regione;

310 provincia di residenza non nota.