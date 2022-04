Covid, 2.142 casi: 256 nel leccese. A Lecce muore un giudice, positivi anche un calzolaio, un fruttivendolo e un tabaccaio

PUGLIA – A Lecce i nuovi casi di residenti attualmente positivi sono 700: i ricoverati in terapia intensiva sono scesi sensibilmente perché ci sono stati anche dei decessi (ora sono 26). Nelle scorse ore è morto un noto giudice in pensione: è stato prima ricoverato al Dea, ma non ce l’ha fatta. I ricoverati nei reparti covid salgono a 2.153 in Puglia, nel leccese sono circa 200. Sempre nella città di Lecce sono positivi un fruttivendolo, un calzolaio e un tabaccaio, tutti operativi sulla stessa via non molto lontana dal centro. Tra i Comuni in cui i contagi continuano a salire c’è anche Castro, secondo il bollettino epidemiologico della Regione Puglia, che oggi segnala il passaggio nella fascia 21-50 residenti attualmente positivi: infatti il report Asl metteva in luce ieri 25 casi, che però sono in aumento, visto che ci sono diversi sospetti in isolamento domiciliare. Critica anche la situazione di San Donato, che secondo il bollettino epidemiologico dovrebbe aver superato i 51 casi (ma il sindaco Alessandro Quarta contesta questo dato reso pubblico dal Dipartimento Salute della Puglia e spiega che sono solo 34 gli attualmente positivi nel suo paese). Sempre secondo la stessa fonte, sono aumentati i casi a Neviano, che passano dai sette segnalati dal report Asl alla fascia 11/20 in cui viene collocato il Comune dal Dipartimento Salute della Regione Puglia. Nonostante tutto la sanità leccese regge bene l’ondata scatenata dalle varianti, come ha spiegato il direttore di Rianimazione Giuseppe Pulito ieri. A breve dovrebbe cominciare la fase calante della curva epidemiologica: i frutti della zona rossa li raccoglieremo già a metà aprile, secondo gli esperti.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi, sabato 3 aprile 2021, registra 13.636 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono mette in luce 2.142 casi positivi: 711 in provincia di Bari, 173 in provincia di Brindisi, 183 nella provincia BAT, 241 in provincia di Foggia, 256 in provincia di Lecce, 574 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 23 decessi: 12 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 4 in provincia BAT, 1 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.912.783 test.

144.505 sono i pazienti guariti.

50.166 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 199.567 così suddivisi:

78.048 nella Provincia di Bari;

19.452 nella Provincia di Bat;

14.553 nella Provincia di Brindisi;

36.727 nella Provincia di Foggia;

18.898 nella Provincia di Lecce;

30.902 nella Provincia di Taranto;

694 attribuiti a residenti fuori regione;

293 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.