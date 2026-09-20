Strade Sicure, Martini: “Lecce venga inserita nel piano di potenziamento”

LECCE – Inserire anche Lecce tra le città interessate dall’operazione “Strade Sicure”, rafforzando così il presidio del territorio con la presenza dei militari accanto alle forze dell’ordine. È la richiesta avanzata dall’assessore all’Ambiente della Lega Severo Martini, che rilancia nel capoluogo salentino la proposta nazionale del partito di portare dagli attuali 6.800 ad almeno 10mila i militari impiegati nell’operazione. La risoluzione presentata dalla Lega è stata nuovamente calendarizzata in Commissione Difesa alla Camera per mercoledì 23 settembre, dopo il rinvio dei giorni scorsi.

“Lecce oggi non rientra tra le città interessate dall’operazione Strade Sicure – sottolinea Martini –. Per questo chiediamo che il capoluogo salentino venga inserito nel piano di potenziamento proposto dalla Lega, che prevede di portare da 6.800 a 10mila i militari impegnati sul territorio nazionale. In una fase in cui le comunità chiedono maggiore attenzione e una presenza più visibile dello Stato, estendere l’operazione anche alle città che oggi ne sono escluse significa dare una risposta concreta a queste esigenze”.

La proposta leghista punta ad ampliare la presenza dei militari nelle città, nelle stazioni ferroviarie, ai confini e nei luoghi considerati sensibili. La Lega sostiene inoltre la necessità di estendere l’operazione ai capoluoghi di provincia che attualmente non ne sono interessati. “La Lega ha presentato una risoluzione in Commissione Difesa alla Camera, che sarà votata nei prossimi giorni in Parlamento – prosegue l’assessore leccese –. L’impiego dei militari può rappresentare un aiuto concreto nelle attività di controllo e presidio delle aree più sensibili, sempre in collaborazione con Polizia e Carabinieri, che continuano a svolgere il loro lavoro sul territorio”.

Sul rafforzamento di “Strade Sicure” resta comunque aperto il confronto politico nella maggioranza di governo: nei giorni scorsi il ministro della Difesa Guido Crosetto ha indicato la necessità di un più ampio riordino normativo, mentre la Lega continua a sollecitare un aumento immediato del contingente. Per Martini, l’inserimento di Lecce potrebbe tradursi in un rafforzamento concreto dei servizi di presidio. “Per Lecce sarebbe un’opportunità importante: più personale dedicato al presidio significa poter rafforzare la presenza dello Stato e dare maggiore tranquillità ai cittadini. La proposta è sul tavolo e ora ci auguriamo che si possa arrivare rapidamente a una decisione e includere anche il nostro capoluogo tra le città interessate da Strade Sicure”.