Torre dell’Orso, la proposta dell’ex sindaco Felline: “Un servizio pubblico di spiaggia per salvare la baia”

MELENDUGNO – Un modello completamente diverso per il futuro di Torre dell’Orso, capace di tenere insieme tutela ambientale, libero accesso alla spiaggia, servizi ai cittadini e sostenibilità economica. È la proposta avanzata da Roberto Felline, ex sindaco di Melendugno, in vista anche della stagione delle gare legate alla direttiva Bolkestein, prevista dal 2027. Al centro dell’idea c’è la trasformazione della baia in un vero e proprio “Servizio Pubblico Integrato di Spiaggia”, con il Comune chiamato ad assumere un ruolo diretto nella gestione e nella tutela di uno dei tratti costieri più conosciuti e delicati del Salento. Felline richiama la natura di Sito di Interesse Comunitario e Zona Speciale di Conservazione di Torre dell’Orso e mette in guardia dai rischi dell’erosione, del sovraffollamento e di una gestione affidata esclusivamente alle dinamiche del mercato. Questa la sua proposta integrale:

“Torre dell’Orso non è una spiaggia qualsiasi: è un Sito di Interesse Comunitario e una Zona Speciale di Conservazione. È una ricchezza ambientale che la natura ci ha consegnato e che oggi ci presenta il conto: l’erosione avanza, mentre il sovraffollamento e il degrado esercitano sull’arenile e sulla pineta una pressione sempre più difficile da sostenere. Gli interventi di tutela realizzati nel corso degli anni sono stati travolti da un turismo senza regole, più orientato al profitto che alla responsabilità. Noi melendugnesi abbiamo l’onore, ma anche la responsabilità, di custodire questo santuario naturalistico, minacciato dall’incuria umana, e di renderlo compatibile con un turismo balneare che, se ben governato, può diventarne un alleato. Chi amministra non può restare a guardare: deve fare rete con Regione e Stato per salvare la baia e l’economia che vive intorno ad essa.

Nel 2027 si aprirà la stagione delle gare Bolkestein. Limitarsi a mettere a gara i lotti rischia di cambiare soltanto i concessionari, esponendo il territorio a speculazioni come quelle già in atto in altri Comuni costieri, dove i rialzi d’asta hanno raggiunto il 1.250 per cento. La questione non è stabilire chi debba occupare questo o quel tratto di spiaggia, ma garantire che Torre dell’Orso esista ancora fra vent’anni. Mare e spiaggia non sono merci: sono beni di tutti e non possono essere affidati soltanto alle logiche della concorrenza. La domanda da porre, prima ancora delle gare previste dalla Bolkestein, è dunque un’altra: l’arenile può essere sottratto alla gara e organizzato come spazio e servizio pubblico? La risposta si trova in una norma dimenticata: il d.m. 31 dicembre 1983, che elenca i servizi pubblici locali a domanda individuale. Accanto agli asili nido e agli impianti sportivi compare la voce “Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili”.

Gestire una spiaggia, dunque, non è necessariamente un’attività da affidare mediante gara a operatori privati: può essere un servizio pubblico locale. La scommessa è trasformare la baia in un Servizio Pubblico Integrato di Spiaggia: un luogo in cui il mare resti di tutti, la natura sia protetta e il turismo diventi cura del territorio, non sfruttamento. Il Comune non dovrebbe limitarsi a concedere spazi a terzi, ma organizzare direttamente il servizio: accesso libero e gratuito, con i servizi essenziali garantiti dall’ente pubblico; servizi accessori a pagamento, affidati mediante procedure trasparenti a operatori selezionati anche in base all’esperienza e alla qualità del progetto, non soltanto al canone.

Si obietterà che “il pubblico non funzionerà mai”. È proprio questa la sfida da raccogliere: dimostrare il contrario attraverso un progetto concreto e sostenibile anche sul piano economico. Il servizio potrebbe articolarsi lungo la baia in sette presìdi pubblici di spiaggia, leggeri e amovibili, realizzati sulla base di un progetto architettonico unitario del Comune. Non semplici chioschi, ma centri di servizi integrati con primo soccorso, salvamento, un presidio di Polizia Locale e Capitaneria, un infopoint turistico, attività ludico-didattiche nel Centro di Educazione Ambientale della pineta, servizi igienici, docce e lavapiedi per restituire la sabbia all’arenile.

Sul piano ambientale, oltre alla doverosa rimozione delle strutture in muratura, il servizio pubblico prevederebbe ripascimenti e interventi strutturali contro l’erosione, il ripristino del cordone dunale, la protezione della pineta e, trattandosi di un sito Natura 2000, l’accesso contingentato nei giorni di massima affluenza, qualora richiesto dalla Valutazione di Incidenza Ambientale.

Sul piano economico, la spiaggia resterebbe libera e gratuita, con tariffe comunali applicate soltanto ai servizi accessori a pagamento: bar-ristoro, docce a gettone e noleggio di attrezzature, fino a un massimo di 100 ombrelloni per ciascun presidio, metà riservati alle strutture ricettive locali e metà al mercato libero. L’occupazione complessiva non supererebbe il 30% dell’arenile (7.000 mq su oltre 22.000 mq), ben al di sotto del limite previsto dalla legge regionale 17/2015.

I canoni versati dai gestori, insieme a una quota dell’imposta di soggiorno, confluirebbero in un “Fondo per la Baia di Torre dell’Orso”, destinato alla manutenzione dell’arenile, delle dune e della pineta, alla lotta contro l’erosione e al finanziamento dei servizi gratuiti.

Non è un progetto contro qualcuno, ma a favore di tutti: dei cittadini che vogliono riconoscersi in quella baia e degli operatori onesti che desiderano viverci e lavorarci. Non possiamo più lasciare che siano il degrado o il mercato a decidere per noi. Immaginiamo una spiaggia libera e accessibile, con servizi pubblici di qualità; attività commerciali subordinate alla tutela del bene; dune e pineta protette; erosione affrontata con continuità; accessi regolati quando la pressione supera la capacità di carico; risorse generate dal turismo reinvestite nella baia. Soprattutto, immaginiamo una comunità responsabile del proprio patrimonio.

È una sfida ambiziosa, ma possibile. Richiede coraggio, competenza tecnica, capacità amministrativa e partecipazione dei cittadini; è certamente una strada più impegnativa della scorciatoia del mercato, come purtroppo è avvenuto a Roca. Chiunque si proponga di guidare l’Amministrazione comunale dovrebbe fare propria questa proposta, perché la nostra terra vale e ha bisogno di una politica capace di meritarla”.