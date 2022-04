Covid in Puglia: 2.044 casi, 217 nel leccese. Pulito: “Pressione alta nei reparti covid, ma reggiamo”

PUGLIA – “La pressione sui reparti covid leccesi è ancora molto alta – afferma al telefono il dirigente del Dipartimento di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce, Giuseppe Pulito – Sono 24 i pazienti in terapia intensiva nel DEA. Possiamo arrivare fino a 32. Al quarto piano ci sono gli altri posti su cui puntare. Ci aspettiamo un calo dei numeri già la prossima settimana grazie alla zona rossa”. I ricoverati in Puglia salgono sensibilmente: oggi sono 2.142. Con i vaccini che procedono in maniera più spedita possiamo sperare in un superamento dell’emergenza nel giro di poco tempo.



IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi, venerdì 2 aprile 2021, registra 14.031 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e mette in luce 2.044 casi positivi: 776 in provincia di Bari, 137 in provincia di Brindisi, 194 nella provincia BAT, 336 in provincia di Foggia, 217 in provincia di Lecce, 415 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 34 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

Sono stati registrati 25 decessi: 13 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 7 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.885.180 test.

143.805 sono i pazienti guariti.

48.747 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 197.425 così suddivisi:

77.337 nella Provincia di Bari;

19.269 nella Provincia di Bat;

14.380 nella Provincia di Brindisi;

36.486 nella Provincia di Foggia;

18.642 nella Provincia di Lecce;

30.328 nella Provincia di Taranto;

691 attribuiti a residenti fuori regione;

292 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 2.4.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/rnzWP