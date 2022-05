Da domani Puglia in arancione, ma guardia alta: spostamenti liberi solo nella propria città e asporto

PUGLIA – Da lunedì, 26 aprile 2021, la Puglia sarà in zona arancione. L’unica cosa che cambierà veramente e che ci si potrà spostare liberamente nel proprio comune di residenza (nei comuni molto piccoli sarà possibile muoversi entro 30 km). In zona arancione e rossa bar e ristoranti sono chiusi: è consentito l’asporto di cibo e bevande fino alle 18 dai bar e fino alle 22 da enoteche, vinerie e ristoranti. Riaprono tutti i negozi, centri estetici e parrucchieri. Per chi abita in città con marine, come Lecce, sarà possibile farsi una passeggiata al mare. L’attività motoria e lo sport si possono fare anche fuori dal proprio Comune di residenza. Palestre e piscine resteranno chiuse. È sempre consentita la consegna a domicilio di cibo e bevande. Riaprono in presenza asili nido e scuole primarie, ma anche la secondaria di primo e secondo grado. L’ultima ordinanza della Regione Puglia concede alle famiglie di optare per la didattica a distanza: nessuna scuola può rifiutarsi di prestare il servizio.

Il ministro Speranza ha emanato tre ordinanze: la prima rinnova la permanenza in zona rossa della Regione Sardegna. La seconda dispone il passaggio in zona arancione per le Regioni Basilicata, Calabria Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta. La terza dispone il passaggio in zona gialla di tutte le altre Regioni. “I provvedimenti fanno salve eventuali misure più restrittive già adottate sui territori”: quindi i governatori possono sempre decidere di peggiorare le restrizioni. Con il caldo la gente tenderà a stare più tempo all’aria aperta e la situazione potrebbe migliorare, esattamente come è avvenuto l’anno scorso, ma quest’anno abbiamo anche il vantaggio della vaccinazione di massa. Il problema è che molte cose sono rimaste irrisolte, per questo non bisogna abbassare la guardia: insistiamo nell’utilizzo delle inefficaci mascherine chirurgiche in luoghi chiusi e affollati come scuole, mezzi pubblici e aeroporti (anche se tanti esperti, come il professor Burioni, ci hanno spiegato che solo le FFP2 a norma possono proteggerci da un positivo e dalle microgoccioline nell’aria in quei contesti).

Ancora una volta siamo chiamati alla responsabilità, a proteggerci da soli, perché lo Stato, a parte chiudere, offrire ristori inadeguati (e non a tutti) e cassa integrazione in ritardo (che non è uno stipendio sano!), fino ad oggi, ha offerto ben poche soluzioni. Ieri il direttore di terapia intensiva dell’ospedale leccese, Giuseppe Pulito, ci ha spiegato che se continuano ad arrivare pazienti gravissimi con il COVID-19, nonostante stiano calando i ricoverati in malattie infettive e i contagiati nei paesi, è solo perché non sta funzionando in maniera tempestiva la medicina di base, quella territoriale, quella che dovrebbe essere in grado di alleggerire gli ospedali. Oggi qualcuno pretende che i medici di base distribuiscano nei primi cinque giorni di malattia gli anticorpi monoclonali. Ce la faremo? Ce la faremo a diagnosticare velocemente la malattia del COVID-19 e a intervenire con le terapie giuste per evitare i ricoveri in terapia intensiva? Queste sono le domande a cui deve rispondere lo Stato. Noi cittadini comuni, invece, dobbiamo rispondere a una sola domanda: ce la faremo a rispettare le regole, ora che arrivano le riaperture? Questo sarà fondamentale per uscire fuori dall’incubo, visto che la vaccinazione va avanti. Ci sono 21 parametri su cui si basano le relazioni del Comitato Tecnico, che poi si trasformano in ordinanze: dobbiamo sparare che continuino ad essere tutti positivi per entrare in zona gialla.

Oggi dobbiamo essere in grado di tenere alta la guardia e di eliminare misure come il coprifuoco, che rischiano di strozzare la nostra economia turistica.

Dobbiamo essere pronti a vivere all’aria aperta con responsabilità: le misure coercitive nel periodo caldo spingono le persone a organizzarsi in casa con amici e parenti rendendo la vita molto più facile al SARS-CoV-2 e alle sue varianti (lo stesso ministro Speranza ha chiarito che il contagio all’aria aperta è improbabile, soprattutto con le mascherine ). Dunque, le parole d’ordine sono libertà e responsabilità.

LO SCHEMA DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle diverse aree in base ai livelli di rischio a partire dal 26 aprile 2021 è la seguente:

zona rossa: Sardegna

Sardegna zona arancione: Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta

Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta zona gialla: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Toscana, Umbria e Veneto

Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Toscana, Umbria e Veneto zona bianca: (nessuna regione)