La Puglia resta arancione, nonostante il calo di positivi. Covid, 1.344 casi: 183 nel leccese

PUGLIA – Sono 6 le regioni che non passeranno in zona gialla: Sardegna è rossa, mentre Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta sono in zona arancione. Le regioni in zona gialla sono: Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Veneto, Trentino Alto Adige (sia la provincia autonoma di Bolzano che di Trento), Umbria, Marche, Abruzzo, Toscana, Lazio, Campania e Molise. Tutte finora con Rt sotto 1 e rischio complessivo moderato o basso. Per la Puglia nulla da fare, nonostante il calo di contagi e ricoverati: il ministro Roberto Speranza ha confermato lo stesso colore, che costringe i pugliesi a non spostarsi dal proprio Comune di residenza e che tiene chiusi bar, ristoranti, cinema e tanto altro. Si spara in un cambio di passo dopo la prima settimana di maggio. Purtroppo i numeri delle terapie intensive non sono stati favorevoli alla Puglia: è l’unico parametro che ci ha impedito di diventare zona gialla.

BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO REGIONE PUGLIA 30 APRILE 2021

Il bollettino epidemiologico di oggi, venerdì 30 aprile 2021, registra 13.296 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e mette in luce 1.344 casi positivi: 320 in provincia di Bari,132 in provincia di Brindisi, 169 nella provincia BAT, 284 in provincia di Foggia, 183 in provincia di Lecce, 257 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione, 5 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

Sono stati registrati 37 decessi: 12 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Foggia, 17 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.224.403 test.

181.376 sono i pazienti guariti.

47.592 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 234.841 così suddivisi:

90.134 nella Provincia di Bari;

23.168 nella Provincia di Bat;

17.595 nella Provincia di Brindisi;

42.486 nella Provincia di Foggia;

23.370 nella Provincia di Lecce;

36.972 nella Provincia di Taranto;

756 attribuiti a residenti fuori regione;

360 provincia di residenza non nota.