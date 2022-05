Sospetto contagio da variante indiana dopo viaggio nel paese asiatico: due famiglie in quarantena

TAURISANO (Lecce) – C’è il timore che la variante indiana possa essere presente in Salento. Una donna indiana è risultata positiva al Covid di rientro, giorni fa, da un viaggio nel paese asiatico. Sono state già attivate tutte le procedure per isolare il genoma in laboratorio e sequenziare il virus per valutarne il ceppo. I primi cinque tamponi del secondo gruppo sono stati esaminati nel Laboratorio di biologia molecolare dell’Istituto zooprofilattico di Puglia e Basilicata con sede a Putignano. Nel frattempo i familiari sono collocati in quarantena in attesa di conoscere l’esito del test. Gli esiti sono attesi per martedì prossimo.

La donna era partita in India mesi fa con la sua famiglia. Al loro rientro in Italia, l’8 aprile, quando ancora non era entrata in vigore l’ordinanza governativa che vieta l’ingresso nel territorio italiano per chi arriva dal paese asiatico, la donna, insieme al resto della sua famiglia, è stata sottoposta ad un tampone molecolare che ha dato esito negativo all’aeroporto di Ciampino. E hanno fatto serenamente rientro in Italia. Nella serata di giovedì 29 aprile la signora ha accusato forti dolori addominali e ha così deciso di raggiungere il pronto soccorso dell’ospedale di Casarano dove le è stata riscontrata la positività al Covid.

Ed il sospetto è che possa trattarsi della terribile variante indiana, in attesa di una comunicazione ufficiale che dovrebbe arrivare nelle prossime ore non appena si conosceranno gli esiti di laboratorio dove verrà sequenziato il genoma del virus. “Nel frattempo con gli uffici comunali – commenta il sindaco di Taurisano Raffaele Stasi – e in un clima di totale collaborazione abbiamo provveduto ad isolare i parenti della donna ed un secondo nucleo familiare sempre di origini indiane che risiedono nella stessa palazzina e tengo a precisare perfettamente integrati con la comunità locale.

Nella mattina di oggi venerdì 30 aprile tutti gli inquilini sono stati accompagnati presso il drive-in allestito nell’area del mercato settimanale di Taurisano per effettuare un primo tampone. In attesa di conoscerne l’esito rimarranno in quarantena fino a quando non verrà effettuato il secondo tampone previsto tra una decina di giorni. Nel frattempo – prosegue il sindaco – abbiamo messo in sicurezza l’intera palazzina”.

