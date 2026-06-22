Ancora fiamme sul Salento, lungo la fascia ionica, ed entrano in azione due Canadair

Lecce-Taranto – Ancora fiamme, purtroppo, sul Salento con distruzione di macchia mediterranea e vegetazione in genere. E si è reso necessario l’intervento dei Canadair, oltre all’azione degli uomini a terra.

Un vasto incendio è divampato nell’area della riserva naturale della Palude del Conte, tra Torre Colimena e Punta Prosciutto, al confine tra le province di Lecce e Taranto.

Le fiamme, sviluppatesi in mattinata, hanno interessato canneti, arbusti e tratti di macchia mediterranea, minacciando un ecosistema di grande valore naturalistico. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e volontari della Protezione civile, ma l’estensione del rogo ha reso necessario anche l’impiego di due Canadair, entrati in azione nel primo pomeriggio per contenere l’avanzata delle fiamme.