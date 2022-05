A distanza di anni dalla confisca, Cassazione dissequestra i beni di Mario Grande per due milioni di euro

SAN DONATO (Lecce) – La Cassazione annulla integralmente e senza rinvio la misura di prevenzione patrimoniale nei confronti di Mario Grande, ultraottantenne di San Donato, i cui beni erano stati sequestrati nel gennaio del 2014 e parzialmente dissequestrati nel 2017. La prima sezione della Suprema Corte ha accolto i ricorsi presentati per conto di Grande (proposto dagli avvocati Donata Perrone e Giulio De Simone nonché per la figlia sempre assistita dall’avvocato Donata Perrone e per il figlio e la moglie con l’avvocato Luigi Rella) chiudendo così una lunga vicenda giudiziaria che si trascinava da circa 7 anni. Era stata la Dia a mettere i lucchetti ad un patrimonio, stimato in circa 2 milioni e mezzo di euro, che comprendeva una villa, abitazioni, locali commerciali e ancora palazzine, garage, terreni, fabbricati rurali ed appartamenti tra San Donato, Melendugno, Torre dell’Orso, Porto Cesareo e Lecce.

Il nome di Mario Grande era stato piuttosto noto negli ambienti della cronaca. A cavallo degli anni ’80 era stato condannato per alcune rapine. Nel ’95 finì agli arresti domiciliari perché coinvolto nell’inchiesta “Invalidopoli” insieme a professionisti e medici per fatti accaduti tra il 1992 e il 1993. Secondo gli accertamenti della Dia – nel periodo compreso tra il 1972 ed il 2013 – era stata evidenziata una sproporzione di oltre 1 milione di euro, tra i redditi dichiarati da Grande e dai suoi più stretti familiari e quelli dichiarati. Con un decreto della seconda sezione penale del Tribunale di Lecce vennero restituiti solo alcuni beni e confermata, per il resto, la confisca. Presentato il ricorso, la Sezione promiscua della Corte d’Appello aveva confermato il provvedimento di confisca e la difesa aveva cosi presentato ricorso in Cassazione, cui seguiva una memoria difensiva con motivi nuovi nonché una memoria di replica alla requisitoria del pg della Cassazione. Tra i vari motivi a fondamento del ricorso erano contenuti l’eccezione di incompetenza dell’organo proponente; la mancanza di correlazione temporale tra l’acquisto di beni e la commissione di reati; l’adempimento dell’onere di allegazione per dimostrare la provenienza lecita della provvista necessaria all’acquisto di beni e il criterio della disponibilità.

Link Sponsorizzato

Grande soddisfazione da parte della difesa. “Ritengo questo risultato – questo il commento dell’avvocato Donata Perrone – tra i più importanti della mia vita professionale, per l’enorme impegno profuso, per la vastità e complessità della materia, per non essermi mai arresa. Ma soprattutto perché è la risposta, splendida e concreta, per chi, come me, ha sempre creduto nella legge e nella giustizia, nei principi di diritto e nello Stato di diritto”.