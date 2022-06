Castro ufficialmente riconosciuta dal Consiglio d’Europa come tappa di itinerario culturale

CASTRO (Lecce) – “Il mitico viaggio dell’ eroe troiano cantato da Virgilio è così il 45° itinerario culturale riconosciuto a livello europeo. Il primo nel 1987 è stato il Cammino di Santiago. Attraversa 5 paesi mediterranei (Turchia, Grecia, Albania, Tunisia e Italia) in un percorso che in Italia interessa 6 Regioni: Puglia, Sicilia, Calabria, Campania e Lazio.” Lo scrive su facebook il Vicesindaco di Castro, Alberto Capraro.

“La rotta di Enea è un progetto che trova nuova linfa con la riscoperta del nostro centro storico agli inizi di questo millennio e che subisce una indiscutibile accelerazione in questi mesi.

Un sogno che si realizza, dopo 4 anni di lavoro ideale e burocratico immane senza precedenti.

Il Gemellaggio con Altinoluc in Turchia era stato abbandonato ed è stato ripreso dal 2017 con l’odierna Edremit.

Da qui la visione ardita (e dai soliti più considerata impossibile) di far riconoscere dal Consiglio d’Europa il 45esimo itinerario culturale ed il primo assoluto via mare.

Un risultato che deriva da idee ma soprattutto da azioni concrete come ad esempio due viaggi in Turchia in cui sono nati il nuovo gemellaggio e l’Associazione, convegni e riunioni, progetti su progetti, il riconoscimento Regionale di Città d’Arte e Turismo, le campagne di scavo, le innumerevoli iniziative in favore della cultura e dell’archeologia, la nuova villetta dedicata a Virgilio, la recente approvazione in Consiglio Comunale del Parco Archeologico che fino ad’ora era un’area di scavo e tanto altro ancora.

È una giornata storica per cui meritano il ringraziamento in primis a chi in questi anni ha creduto che fosse possibile, pochi ma essere visionari non significa pazzi.

Grazie a chi, nel tempo, ha lavorato concretamente per la rotta di Enea, dagli amministratori, agli uffici, agli archeologi, a cittadini e amanti di Castro.

Ci sarà il tempo per citare tutti, oggi uno su tutti, il Prof. D’Andria.

Da oggi, ancora di più, Castro sarà conosciuta nel mondo soprattutto nei circuiti culturali e scientifici.

E ora, subito a lavoro come sempre, perché questo non è un traguardo ma una bellissima tappa, del viaggio di Enea ovviamente! Avanti, amiamo Castro!”