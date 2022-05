Covid, 1130 casi: 159 nel leccese. Il virus nelle scuole a Matino e Taviano: nuovi focolai, due ricoverati

PUGLIA – Anche se i numeri sono più contenuti e in lento calo alcuni indicatori (soprattutto quelli delle terapie intensive) hanno inchiodato i pugliesi alla zona arancione. Calano ancora i ricoverati nei reparti covid della Puglia: ora sono 1.824. In quasi tutte le comunità salentine la curva epidemiologica è in discesa, tranne per pochi paesi. Ci sono due nuovi ricoverati a Matino: è allarme anche nelle scuole, dove sono stati rilevati alcuni positivi nelle primarie. Il report Asl parla di una crescita dei contagi: da 104 della settimana scorsa ai 132 di oggi. Ancora critica la situazione anche a Taviano, che continua a salire in controtendenza, da 60 a 93 residenti covid positivi totali. Sono 4 le famiglie colpite dalla malattia covid. Attraverso una classe delle elementari del paese si è propagato il virus. Il sindaco Giuseppe Tanisi spiega che la situazione è sotto controllo e sono state prese tutte le misure necessarie al tracciamento, contenimento e sanificazione.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi, sabato 1 maggio 2021, registra 11.450 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e mette in luce 1.130 casi positivi: 377 in provincia di Bari, 156 in provincia di Brindisi, 172 nella provincia BAT, 41 in provincia di Foggia, 159 in provincia di Lecce, 217 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 6 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 21 decessi: 8 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 6 in provincia BAT, 2 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.235.853 test.

182.310 sono i pazienti guariti.

47.767 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 235.971 così suddivisi:

90.511 nella Provincia di Bari;

23.340 nella Provincia di Bat;

17.751 nella Provincia di Brindisi;

42.527 nella Provincia di Foggia;

23.529 nella Provincia di Lecce;

37.189 nella Provincia di Taranto;

758 attribuiti a residenti fuori regione;

366 provincia di residenza non nota.