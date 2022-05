Dopo il covid, anche il razzo cinese: allerta in Puglia per i frammenti che potrebbero pioverci in testa

PUGLIA – “Matrix continua”, direbbe un noto comico di Zelig. Non bastava il covid, che ci ha abituati a vivere in un film di fantascienza e che, a quanto ne sappiamo fino ad oggi, potrebbe essere arrivato da un mercato dell’umido cinese (anche se c’è chi sospetta che pur non essendo ingegnerizzato possa essere sfuggito da un laboratorio di Wuhan). Siccome in Cina c’è una specie di dittatura, per l’OMS non sarà facile fare chiarezza: diciamo che il governo cinese non ha spalancato le porte ai commissari, da quello che si legge sui media (confidiamo in una maggiore trasparenza futura: la speranza è l’ultima a morire). Ma il governo cinese non smette di far parlare di sé, nel “bene” (quando compra squadre e aziende italiane) e nel male: l’ultima bizzarria riguarda i frammenti di un razzo che potrebbero pioverci in testa.

Infatti, c’è un razzo in caduta libera e dieci regioni italiane del Centro-Sud in allarme. Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna potrebbero essere interessate dalla caduta di frammenti del razzo spaziale cinese ‘Lunga marcia 5B’. È previsto un pericoloso rientro sulla terra per le ore 2:24 del 9 maggio, con una finestra temporale di incertezza di circa 6 ore, avanti o indietro sull’orologio. La Protezione civile consiglia di stare al chiuso e non in luoghi aperti dal momento che “è poco probabile che i frammenti causino il crollo di edifici”.

Le istituzioni sono in allerta e avvertiranno di tutte le variazioni la popolazione. È già successo un anno fa che i detriti del razzo cinese siano piovuti in testa a ignari cittadini. Nel maggio 2020, dopo il primo volo del Lunga Marcia 5B, a sei giorni dalla partenza, la “ferraglia cinese” produsse detriti che danneggiarono case e villaggi in Costa d’Avorio. Oggi il governo cinese minimizza e bolla tutto come allarmismo da propaganda occidentale, in pieno stile da regime comunista.

La protezione civile consiglia di stare lontani dalle finestre e porte vetrate: i frammenti potrebbero causare danni, perforando i tetti stessi e i solai sottostanti, così determinando anche pericolo per le persone: pertanto, non disponendo di informazioni precise sulla vulnerabilità delle singole strutture, si può affermare che sono più sicuri i piani più bassi degli edifici; all’interno degli edifici i posti strutturalmente più sicuri dove posizionarsi nel corso dell’eventuale impatto sono, per gli edifici in muratura, sotto le volte dei piani inferiori e nei vani delle porte inserite nei muri portanti (quelli più spessi), per gli edifici in cemento armato, in vicinanza delle colonne e, comunque, in vicinanza delle pareti; è poco probabile che i frammenti più piccoli siano visibili da terra prima dell’impatto; alcuni frammenti di grandi dimensioni potrebbero resistere all’impatto. Si consiglia, in linea generale, che chiunque avvistasse un frammento, di non toccarlo, mantenendosi a una distanza di almeno 20 metri, e dovrà segnalarlo immediatamente alle autorità competenti”.

PROTEZIONE CIVILE AL LAVORO

Il dirigente della Protezione civile regionale, Mario Lerario, comunica che la Sala Operativa e il Centro Funzionale della Protezione civile regionale sono regolarmente attivi per il monitoraggio, in stretto raccordo con il Dipartimento nazionale della Protezione civile, della situazione del rientro in atmosfera del veicolo spaziale cinese, previsto per questa notte.

Come comunicato dalla Protezione civile nazionale, si ricorda che l’Agenzia Spaziale Italiana ha annunciato che la caduta dei frammenti è al momento prevista nella notte tra oggi sabato 8 maggio e domani domenica 9 maggio, in una fascia che potrebbe ricomprendere anche il territorio della regione Puglia.

Gli edifici e i luoghi al chiuso sono da considerarsi più sicuri rispetto ai luoghi aperti, dove si consiglia di non sostare, pur essendo alquanto improbabile la caduta in zone abitate di frammenti. Poiché i frammenti potrebbero comunque contenere sostanze tossiche (come l’idrazina), chiunque avvisti tali frammenti dovrà tenersi a distanza di almeno 20 metri e segnalare il fatto alle autorità competenti.