Folle inseguimento con Audi sospetta, fine della corsa per la banda dei furti: un arresto e una denuncia

LECCE – Intercettati sulla statale Brindisi-Lecce da una pattuglia delle Volanti, ignorano l’alt dei poliziotti e si allontanano a tutto gas cercando di fare perdere le loro tracce, ma due di loro vengono acciuffati e finiscono nei guai, dopo avere tamponato un furgone e costretto gli occupanti di quest’ultimo mezzo a ricorrere alle cure del pronto soccorso.

Un arresto, una denuncia e due persone attivamente ricercate. È il bilancio del pomeriggio movimentato che ha portato all’arresto del 46enne Domenico Lucchesi, di Bari, già noto alle forze dell’ordine, e alla denuncia a piede libero di un altro barese – A.B. le sue iniziali – accusati in concorso con gli altri due fuggitivi da identificare di resistenza a pubblico ufficiale, detenzione di arnesi da scasso, lesioni e omissione di soccorso.

Tutto ha avuto inizio attorno alle 19 di ieri, quando gli agenti del reparto prevenzione crimine “Puglia Meridionale” di Lecce hanno notato sulla statale 613 un’Audi A3 nera, più volte segnalata in occasione di furti in appartamento, che sfrecciava con quattro persone a bordo.

Ignorato l’alt dei poliziotti, l’Audi con a bordo i quattro ha ingaggiato con la pattuglia un inseguimento, cercando anche di speronare – senza fortunatamente riuscire nell’intento – l’auto di servizio degli agenti.

La corsa si è conclusa allo svincolo per Tuturano, quando il conducente dell’Audi – poi identificato nel Lucchesi – dopo avere imboccato a folle velocità la direttrice per il centro cittadino, è andato a schiantarsi contro un furgone che lo precedeva. Scesi dal mezzo, i quattro hanno tentato la fuga nelle campagne circostanti, ma per due di loro – come detto – è andata male.

Mentre A.B. è stato bloccato subito, il 46enne barese è stato rintracciato all’interno di alcuni rovi spinosi, adiacenti la strada, dove si era nascosto per sottrarsi alla cattura. Nessuna traccia, invece, degli altri due occupanti, riusciti a fare perdere le loro tracce dileguandosi tra le sterpaglie e l’alta vegetazione della campagna circostante.

Sul posto, oltre all’intervento dei vigili del fuoco di Brindisi per un supporto nelle ricerche nell’area impervia e buia, è stato richiesto l’intervento del 118 per prestare le prime cure ai tre passeggeri del furgone tamponato, due uomini e una donna, dei quali soltanto quest’ultima ha dovuto fare ricorso al trasporto in ospedale per accertamenti.

All’interno dell’Audi, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato numerosi arnesi da scasso: un sollevatore idraulico a carrello in metallo con portata di 2 tonnellate, una flessibile, tre dischi per flessibile, una prolunga di 10 metri, una corda di 8 metri con un moschettone d’acciaio inserito ad una delle due estrmità, nastro isolante. E ancora due piedi di porco e quattro cacciaviti di varie misure, oltre a tre walkie talkie e ad un navigatore satellitare. Addosso a Lucchesi, che indossava ancora guanti in tessuto, invece, è stata rinvenuta una torcia. Per lui si sono aperte le porte del carcere di Lecce, mentre il complice è stato denunciato a piede libero.

Proseguono le indagini degli investigatori della squadra mobile di Lecce, finalizzate all’identificazione dei due soggetti rimasti impuniti.