I Vigili del fuoco di Lecce inaugurano il campo di addestramento di Ugento

Il Comando dei Vigili del fuoco di Lecce inaugurerà il 31 maggio, alla presenza delle autorità civili e militari, il campo di addestramento del Comando di Lecce sito in Ugento – località Cavaleonte, con il simbolico taglio del nastro della struttura destinata ad ospitare le attività formative e addestrative del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, realizzata grazie all’importante sinergia con il Comune di Ugento.

L’inaugurazione si terrà in concomitanza con l’esercitazione A.I.B. organizzata con la Sezione Protezione Civile della Regione Puglia nell’ambito del progetto “3 WATCH OUT”, finanziato dal Programma INTERREG IPA CBC, che mira a rafforzare la cooperazione con i Paesi transfrontalieri (Albania e Montenegro) nel campo della protezione civile.

L’esercitazione vedrà impegnate, dalle ore 9 alle ore 17, circa 80 unità tra personale VF e della protezione civile in attività di simulazione su scala reale di incendi boschivi e delle operazioni necessarie allo spegnimento e alla bonifica.

La cerimonia di inaugurazione, prevista in forma ridotta a causa dell’emergenza COVID 19, inizierà alle ore 10 di lunedì 31 maggio p.v. con la benedizione del campo di addestramento del Comando di Lecce da parte di Mons. Vito Angiuli, Vescovo della Diocesi di Ugento – Santa Maria di Leuca, e proseguirà con un indirizzo di saluto dell’avv. Massimo Lecci, sindaco del Comune di Ugento, e dell’ing. Antonio Panaro, Comandante VF di Lecce. A seguire è prevista una breve presentazione del sito con annessa dimostrazione di agility da parte delle unità cinofile VF. Il termine della cerimonia di inaugurazione, che non comporterà interruzione né alcuna interferenza con l’esercitazione, è previsto per le ore 10,30.

