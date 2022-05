Marti: “Emendamento DL Sostegni approvato sul recupero della Posidonia: risultato importante nell’interesse di ambiente e turismo”

“Non posso che esprimere grande soddisfazione per il risultato raggiunto. L’emendamento al Decreto Sostegni sul recupero della posidonia spiaggiata, presentato dalla Lega e approvato in Senato, coniuga tutela dell’ambiente e attenzione al turismo, con l’intento di valorizzare le opportunità offerte dall’economia circolare. L’importanza del mare, della sua biodiversità, delle spiagge, implica la necessità di azioni volte a preservare la funzione e il valore di questi elementi. La posidonia oceanica è una pianta marina endemica del Mediterraneo di notevole importanza per l’ecosistema, nonché habitat naturale per la fauna marina. Le foglie di questa specie protetta, che naturalmente cadono dalla pianta, arrivano sulle spiagge in seguito a mareggiate e formano accumuli anche imponenti, che per anni sono stati considerati alla stregua di rifiuti. In realtà questo materiale è una risorsa preziosa da riutilizzare in campo agricolo ma anche in sostituzione di materie prime nei cicli produttivi. Con una gestione disciplinata della posidonia spiaggiata, le esigenze di enti locali e operatori turistici da un lato e biodiversità e sostenibilità dall’altro trovano finalmente una corretta sintesi”.

Così Roberto Marti, senatore e segretario regionale della Lega in Puglia ha commentato l’approvazione in Senato dell’emendamento al DL Sostegni sul recupero della posidonia spiaggiata.