L’almanacco di oggi 5 giugno

Il Santo del giorno: San Bonifacio. Proverbio del giorno di Mesciu Ronzu: Pane friscu, mieru vecchiu e mujere giovane. Significato: Pane fresco, vino vecchio e moglie giovane.
– Sono nati in questo giorno
1898 Federico Garcia Lorca
1944 Massimo Cacciari
1946 Stefania Sandrelli
– Proverbio
Chi va alla guerra, mangia male e dorme in terra
– Accadde oggi
1968 durante i festeggiamenti per la vittoria alle primarie presidenziali in California, un uomo spara al senatore Robert Kennedy, colpendolo alla testa. L’attentatore è Sirhan Bishara Sirhan
1975 l’Egitto riapre il canale di Suez alla navigazione internazionale, chiuso 8 anni prima per la guerra con Israele
1993 la cantante americana Mariah Carey sposa il capo dell’etichetta discografica Sony Music, Tommy Mottola
– Scoperte
1929 Motonori Matuyama scopre l’inversione del campo magnetico terrestre