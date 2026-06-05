La ricetta del giorno: polpette vegetali

Ingredienti:

1 peperone giallo

1 peperone rosso

1 melanzana

1 zucchina

1cipolla

180 gr di parmigiano grattugiato

2 uova

1 patata lessa grande

brodo vegetale

olio evo)

pepe nero

sale

pangrattato

Procedimento:

Pulire la cipolla e tritarla;

Far scaldare una padella con un bel giro d’olio extravergine d’oliva e aggiungere la cipolla facendola soffriggere;

Lavare la melanzana e tagliarla a dadini;

Aggiungere i dadini nella padella e far saltare a fuoco vivace e mescolando spesso per circa 4 minuti Nel frattempo lavare e tagliare a dadini i peperoni;

Aggiungerli in padella e continuare la cottura;

Aggiungere infine la zucchina tagliata a dadini;

Bagnare con il brodo affinché le verdure non si attacchino;

Cuocere a fuoco lento per almeno 10 minuti; Trasferire il misto di verdure in una ciotola capiente, lasciare riposare per una decina di minuti;

Sbucciare e schiacciare la patata già lessata e unirla alle verdure;

Versare le uova e amalgamare fino ad ottenere un composto omogeneo;

Aggiungere il parmigiano e condire il pepe e un pizzico di sale;

Lasciare riposare;

Formare le polpette; passare nel pangrattato e friggere;

Servire calde.