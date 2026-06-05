La ricetta del giorno: polpette vegetali

Ingredienti:
1 peperone giallo
1 peperone rosso
1 melanzana
1 zucchina
1cipolla
180 gr di parmigiano grattugiato
2 uova
1 patata lessa grande
brodo vegetale
olio evo)
pepe nero
sale
pangrattato
Procedimento:
Pulire la cipolla e tritarla;
Far scaldare una padella con un bel giro d’olio extravergine d’oliva e aggiungere la cipolla facendola soffriggere;
Lavare la melanzana e tagliarla a dadini;
Aggiungere i dadini nella padella e far saltare a fuoco vivace e mescolando spesso per circa 4 minuti Nel frattempo lavare e tagliare a dadini i peperoni;
Aggiungerli in padella e continuare la cottura;
Aggiungere infine la zucchina tagliata a dadini;
Bagnare con il brodo affinché le verdure non si attacchino;
Cuocere a fuoco lento per almeno 10 minuti; Trasferire il misto di verdure in una ciotola capiente, lasciare riposare per una decina di minuti;
Sbucciare e schiacciare la patata già lessata e unirla alle verdure;
Versare le uova e amalgamare fino ad ottenere un composto omogeneo;
Aggiungere il parmigiano e condire il pepe e un pizzico di sale;
Lasciare riposare;
Formare le polpette; passare nel pangrattato e friggere;
Servire calde.