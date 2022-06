Vicende, guerre e ascesa della Famiglia Orsini – del Balzo in Puglia

Pietro d’Enghien, nuovo Conte di Lecce, entrò in forma solenne in città il 6 maggio del 1376, esattamente tre anni dopo la morte del padre, accompagnato dal Duca di Andria e dallo zio Luigi d’Enghien, Conte di Conversano.

Nel frattempo le vicende del Regno di Napoli si complicavano notevolmente poiché la Regina Giovanna I, adottando Luigi I d’Angiò, aveva creato una netta frattura fra i feudatari: da una parte, infatti si schieravano i sostenitori di Carlo III d’Angiò – Durazzo, appoggiato dal pontefice, dall’altra i fedeli di Luigi I d’Angiò, sostenuto dall’antipapa e dalla corona francese. Pietro e Luigi d’Enghien si schierarono subito dalla parte di Luigi I che, nel 1383, grazie al loro appoggio si impossessò del Principato di Taranto. Mentre la contesa fra le due fazioni si andava sempre più accentuando, nel 1384 moriva Pietro d’Enghien senza discendenti diretti, così la Contea di Lecce passava nelle mani della sorella Maria che, all’epoca, aveva diciassette anni.

Link Sponsorizzato

La Contea, al momento in cui Maria ascese alla sua signoria, contava oltre alla città che ne dava il nome, anche Acquarica di Lecce, Arnesano, Borgagne, Campi, Carmiano, Caprarica, Castrì, Cavallino, Fasolo, Lequile, Lizzanello, Monteroni, Pisignano, Roca, San Donato, Segine, San Cesario, Santa Maria de Nove, Squinzano, Strudà, Terenzano, Torchiarolo, Trepuzzi e Vanze. In linea con la politica del fratello, dello zio e dei suoi antenati, Maria si schierò al fianco di Luigi I d’Angiò, il quale pensò subito di combinare un matrimonio fra lei ed un suo prode capitano: Raimondo Orsini, detto Raimondello, figlio cadetto di Niccolò Conte di Nola, a sua volta figlio di Sveva del Balzo, sorella di Raimondo Conte di Soleto e San Pietro in Galatina.

Non avendo figli maschi, Raimondo del Balzo aveva proposto a Raimondello Orsini di aggiungere il cognome “del Balzo” al suo ed in cambio gli avrebbe lasciato in eredità la contea, tuttavia Niccolò si oppose alla transazione per favorire il primogenito Roberto. Non accettando lo status di secondogenito, finanziato dalla madre Maria del Balzo, Raimondello intraprese la carriera delle armi e si recò in Oriente per combattere contro i Musulmani e durante un pellegrinaggio al convento di Santa Caterina sul Sinai avrebbe staccato con un morso un dito della Santa, portandolo con se quale reliquia, oggi custodita in Galatina nel Convento adiacente alla basilica di Santa Caterina d’Alessandria, in un apposito reliquiario. Rientrato nel Regno di Napoli, occupò la Contea di Soleto, che durante la sua assenza gli era stata tolta dal padre, si impossessò di altri feudi del genitore in Campania e cominciò un’azione di saccheggi in Terra d’Otranto, allarmando la famiglia Sanseverino che vedeva minacciati i suoi feudi. Nel 1382 dovette intervenire direttamente il sovrano Carlo III d’Angiò – Durazzo per imporre all’irrequieto cavaliere di riconsegnare al padre i feudi tolti ed a darsi una calmata. Il 15 settembre dello stesso anno, a Sulmona, fu costituita una coalizione di signori che vedevano minacciati i loro possedimenti dalle mire di Raimondello. Questi, alla fine, finì per schierarsi al fianco di Luigi I d’Angiò, offrendo un contributo militare determinante nella presa di Bari, il 21 luglio 1384, e successivamente in quella di Bisceglie.

Link Sponsorizzato

Il matrimonio fra Raimondello Orsini – del Balzo e Maria d’Enghien venne celebrato nel 1384, ma fu mal visto dai Leccesi che, nell’anno successivo, insorsero tuttavia la rivolta fu soffocata in un bagno di sangue.

Cosimo Enrico Marseglia

Bibliografia:

Barletta, Maria d’Enghien donna del Medioevo, Edizioni Grifo, Lecce,2015 Berloco, Storie inedite della città di Altamura, a cura di D. Santoro, V. Frizzale e O. Serena, ATA, Altamura, 1985 Blandamura, L’autodifesa di Maria d’Enghien, in Rinascenza salentina, vol. 6, pp. 200-211, 1938 Cassiano, B. Vetere, Dal giglio all’orso. I principi d’Angiò e Orsini del Balzo nel Salento, Congedo, Galatina, 2006

Cutolo, Maria d’Enghien, Congedo Ed., Galatina 1977.

del Balzo di Presenzano, A l’asar Bautezar! I del Balzo ed il loro tempo, Arte Tipografica Editrice, Napoli, 2003 De Vincentis, Storia di Taranto, Napoli 1878.

Di Costanzo, Istoria del Regno di Napoli, Napoli, 1769

Massaro, Potere politico e Comunità locali nella Puglia tardomedievale, Congedo, Galatina, 2004. Montefusco, Le Grandi Dinastie, Vol. 1, Istituto Araldico A. Foscarini, Lecce, 2005 Palumbo, Castelli in Terra d’Otranto, Centro Studi Salentini, Lecce, 1973 Pastore, Il codice di Maria d’Enghien, Congedo, Galatina, 1979 Stomaci, Raimondello Orsini Del Balzo. Un Principe a Galatina, Edit Santoro, Galatina, 2021 Tanzi, I d’Enghien, conti di Lecce, in Rivista storica salentina, vol. 1, pp. 65-78, 1903 Vallone, Istituzioni feudali dell’Italia meridionale tra Medioevo ed antico regime, Roma, 1999 Vetere (a cura) Storia di Lecce dai Bizantini agli Aragonesi, Bari, 1993