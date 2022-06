«Vittorio Bodini “ubriaco di Spagna”», il 14 maggio seminario internazionale online

«Vittorio Bodini “ubriaco di Spagna”» è il seminario internazionale in programma venerdì , a partire dalle ore 10, on line su https://eu.bbcollab.com/guest/6d922b7e9bec449a947f48aba9bc82a1.

Organizzato dall’Università del Salento, dall’Università di Valencia e dal Centro Studi “Vittorio Bodini” con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura, tutela e sviluppo delle imprese culturali della Regione Puglia, il seminario sarà l’occasione per presentare alcuni volumi di recente pubblicazione su e di Bodini, e per fare il punto sulla fortuna critica che la sua opera sta incontrando in Italia e in Spagna. Sono previste infatti le presentazioni del libro che raccoglie gli Atti di una Giornata di studi sull’opera del poeta salentino che si è tenuta presso l’Università di Valencia nel del 2018, “Palabras tendidas.

La obra de Vittorio Bodini entre España e Italia”; della traduzione spagnola del “Corriere spagnolo. 1947-1954”, la raccolta di prose e reportage che vede la luce per la prima volta in Spagna; del volume che raccoglie i suoi scritti critici inediti o dispersi, “Allargare il gioco (1941-1970)”.