Si è spento il professore Antonio Tarantino, emerito di filosofia del diritto, lutto nel mondo accademico

LECCE – Con profondo dolore l’Università del Salento annuncia la scomparsa del Professor Antonio Tarantino, professore emerito di Filosofia del diritto, venuto a mancare nella notte.

«La nostra comunità accademica perde oggi un maestro autentico — dichiara la rettrice Maria Antonietta Aiello a nome di tutto l’Ateneo. — Antonio Tarantino ha dedicato oltre quarant’anni della sua vita a questa Università con una generosità intellettuale rara, lasciando un’impronta profonda nella didattica, nella ricerca e nell’istituzione stessa. Il suo ricordo vivrà nel lavoro di quanti ha formato e ispirato».

Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, il professore Tarantino fu tra i principali promotori dell’istituzione del Corso di Laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, di cui fu il primo presidente. Agli inizi degli anni Novanta fondò il Centro di Bioetica e Diritti Umani, che diresse per anni, e insieme al cardinale Elio Sgreccia promosse e diresse l’Enciclopedia di Bioetica e Diritto, opera di riferimento nel panorama scientifico internazionale. Membro emerito della Pontificia Accademia per la Vita, incarnò con coerenza e rigore il dialogo tra sapere giuridico, riflessione etica e tradizione umanistica.

Negli ultimi anni la sua ricerca si era concentrata con crescente intensità sull’esplorazione dei confini giuridici delle questioni di bioetica, un campo in cui la sua voce restava tra le più autorevoli e ascoltate.

L’Università del Salento si stringe con affetto alla famiglia e a quanti lo hanno conosciuto e amato.