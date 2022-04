Rifiuti tombati nelle campagne salentine: dopo interrogatorio, indagato torna in libertà

LECCE – Dal carcere ai domiciliari salvo tornare in libertà subito dopo l’interrogatorio. Il gip Alcide maritati ha revocato la misura a carico di Claudio lo Deserto, il 65enne di Lecce, coinvolto nell’operazione “All Black” con cui il 17 maggio carabinieri del Noe e Guardia di Finanza hanno smantellato una presunta organizzazione specializzata nel traffico di rifiuti dalla Campania e dalla Calabria poi tombati nelle campagne delle province di Lecce e Taranto. Per Lo Deserto, nonostante la Procura avesse chiesto la custodia cautelare in carcere, erano stati concessi i domiciliari per un’incompatibilità delle sue condizioni di salute con il regime carcerario.

Ed è poi tornato in libertà con un provvedimento di alcuni giorni, senza alcun vincolo coercitivo, subito dopo l’interrogatorio richiesto dallo stesso indagato. Difeso dall’avvocato Gabriele Valentini, Lo Deserto ha fornito i propri chiarimenti sug*li episodi contenuti nell’ordinanza in cui viene tirato in ballo dagli inquirenti. Il gip Alcide Maritati, su parere favorevole del pm della Dda Stefano Milto De Nozza, ha revocato i domiciliari ritenendo ormai attenuate se non proprio cessate le esigenze cautelari.

Lo Deserto compare comunque tra i destinatari di un avviso di conclusione che la Procura ha fatto notificare pochi giorni dopo il blitz.