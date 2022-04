Bravate o intimidazioni? Sei gatti avvelenati davanti casa e auto danneggiata di un Direttore sanitario

GALATINA (Lecce) Una denuncia in Commissariato per fare luce sull’avvelenamento di sei gatti e il danneggiamento del paraurti della sua auto. Bravate o intimidazioni ai danni del Direttore Sanitario dell’ospedale Santa Caterina Novella di Galatina, Giuseppe De Maria? “Non mi sbilancio su nessuna ipotesi ma come cittadino – dice – ho sentito il dovere di segnalare un macabro rito che va avanti da giorni”. Solo un caso che le carcasse di gatti morti siano state ritrovate nei pressi della sua abitazione? “Mi sentirei di escludere qualsiasi collegamento con la mia attività professionale. Sul posto di lavoro non ricordo litigi o screzi particolari. Non ci sono stati spostamenti di personale da un reparto all’altro e non ho adottato alcun procedimenti disciplinare. Non ho ricevuto lettere, messaggi o altro. Certo, però, che il ruolo che ricopro è delicato e potrebbe aver dato fastidio a qualcuno”. Ritorsioni per faccende legate alla vita privata? “Non credo neppure che possa essere questa la pista giusta” chiosa il Direttore.

Rimane il dato di cronaca: sei gatti avvelenati in una settimana. I primi avvelenamenti hanno riguardato una gatta adulta e tre cuccioli abbandonati nel giardino dell’abitazione del medico, alla periferia di Galatina. “Tutti i gatti presentavano gli stessi sintomi – spiega il Direttore – non riuscivano a camminare e sono morti poche ore dopo”. Domenica 13 giugno sono state abbandonate altre due carcasse di gatti adulti vicino al garage e all’ingresso secondario. E chi ha compiuto quest’altro atto vandalico è stato molto a non farsi riprendere dalle telecamere a circuito chiuso. Uno degli animali era stato avvolto nel coprisedile di un’auto.

Già alcune settimane fa si era verificato una primo raid con il danneggiamento del paraurti dell’auto del Direttore, ritrovato, solo in parte e spaccato, per terra. Saranno ora le indagini condotte dagli agenti, coordinati dal vice questore Eliana Martella, a chiarire cosa ci sia dietro ad avvelenamenti e danneggiamenti.