Covid, 90 nuovi casi positivi: 24 nel leccese. Calo costante anche dei ricoverati. Pronti per eliminare la mascherina all’aperto a luglio

PUGLIA – Continua la scia di dati che inducono all’ottimismo nella battaglia contro il covid. Ora il governo punta a eliminare l’obbligo di mascherina all’aperto, dove infettarsi è veramente difficile. La data indicata è il 14 luglio, ma c’è chi vuole anticipare. In Francia lo hanno già fatto. In Italia in tanti non la indossano all’aperto. Con la vaccinazione in molti si sentono al sicuro. L’unica incognita resta la variante Delta che per ora il Salento sta gestendo benissimo. L’indice dei positivi si stabilizza all’1,32% rispetto all’1,47% di ieri.

Si registrano 2 decessi rispetto ai 3 di ieri, di cui 1 in provincia di Lecce.

Sul fronte dei ricoveri il numero continua a calare: sono 237 i pazienti che occupano i posti letto delle strutture sanitarie regionali (ieri erano 252). Cresce il numero dei guariti, oggi sono 235.823 rispetto ai 234.937 di ieri. Continua a calare il numero dei casi attualmente positivi, 10.231 rispetto agli 11.029 di ieri.

BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

REGIONE PUGLIA – 17 GIUGNO 2021

Il bollettino epidemiologico di oggi, giovedì 17 giugno 2021, registra 6844 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e mette in luce 90 casi positivi: 20 in provincia di Bari, 16 in provincia di Brindisi, 12 nella provincia BAT, 6 in provincia di Foggia, 24 in provincia di Lecce, 10 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.597.073 test.

235.823 sono i pazienti guariti.

10.231 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 252.651 così suddivisi:

95.033 nella Provincia di Bari;

25.547 nella Provincia di Bat;

19.662 nella Provincia di Brindisi;

45.088 nella Provincia di Foggia;

26.840 nella Provincia di Lecce;

39.304 nella Provincia di Taranto;

807 attribuiti a residenti fuori regione;

370 provincia di residenza non nota.