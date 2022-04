Il film della settimana: “Red Sea Diving”

È disponibile su Netflix “Red Sea Diving”, film di genere drammatico, storico, spionaggio, thriller del 2019, diretto da Gideon Raff, con protagonista Chris Evans. La trama, ispirata ad una storia vera, riguarda temi molto delicati, attuali e dolorosi quali la povertà, la guerra e la sofferenza nei paesi sottosviluppati. Le vicende si svolgono agli inizi degli anni 80, in Sudan, dove gli agenti dei Servizi Segreti Israeliani del Mossad, insieme con militanti etiopi, usano come copertura per la loro missione il Red Sea Diving, un albergo precedentemente costruito e gestito da italiani. Infatti il fulcro dell’operazione è portare in salvo in Israele gli Etiopi di religione ebraica e l’hotel fornisce l’escamotage ideale per giustificare la loro presenza nella terra d’accoglienza che si rivelerà più ostile del previsto.

Tuttavia il loro piano si complicherà con l’arrivo inevitabile di veri turisti, perciò la squadra svolgerà realmente le attività pubblicizzate sul dépliant del Resort: aerobica, musica, immersioni subacquee nel Mar Rosso e quant’altro. Ci saranno momenti di alta tensione, correranno il rischio di essere scoperti ma il loro caposquadra Ari, troverà sempre una soluzione alternativa ed una via di fuga, la sua leadership, la sua forza e i suoi nervi d’acciaio saranno fondamentali per il buon esito delle missioni di salvataggio. L’impresa umanitaria avrà un successo esorbitante anche grazie all’intervento finale della CIA, molte vite innocenti verranno salvate ma alcune verranno barbaramente spezzate dallo spietato Colonnello Abdel Ahmed e dai suoi uomini. Ari e la sua squadra emulando l’atto eroico di Mosè porteranno proprio attraversando il mare i rifugiati verso Gerusalemme, la terra promessa.

Il regista ha svolto un lavoro esemplare nel fornire continuità, armonia e ritmo incalzante all’intera pellicola, gli attori si calano tutti molto bene nella loro parte, in particolare a rubare la scena è Chris Evans nei panni di Ari, perfetto nell’interpretazione di un uomo che è pronto a rinunciare alla sua vita e alla sua famiglia per quella altrui, non lasciando indietro nessuno. L’attore, noto al mondo per il suo ruolo di Captain America, supereroe della Marvel, anche in questa pellicola riesce a tirar fuori la sua espressività, il suo talento, il suo dinamismo e la sua passione che vanno in simbiosi con un suo ruolo da eroe, questa volta da eroe vero.

Il film affronta problematiche sociali, storico-culturali significative, sotto il profilo umano è veramente toccante, commovente, risultando uno schiaffo morale all’egoismo, all’indifferenza e alla mancanza di empatia che albergano in alcune persone che hanno il potere decisionale di una nazione e sarebbero ancora in tempo per redimersi dai propri errori e sentirsi in pace con la loro anima e la loro coscienza; il film è imperdibile e consigliato per i contenuti, la suspense e l’interpretazione dei personaggi.

