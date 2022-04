“Io sono Giorgia…visto dal Sud”. Domani webinar ‘ilSud24.it’ e Dip. Politiche per il Mezzogiorno di FdI

“Io sono Giorgia…visto dal Sud”. E’ questo il titolo del webinar organizzato da ‘ilSud24.it’ e dal Dipartimento politiche per il Mezzogiorno di Fratelli d’Italia, che si terrà domani, mercoledì 23 giugno alle ore 19 in diretta sulle pagine Facebook de ‘ilSdu24.it’ e in streaming sui canali Youtube di ‘Fratelli d’Italia’ e ‘ilSud24.it’.La presentazione del libro di Giorgia Meloni sarà così spunto per affrontare e discutere dei temi dello sviluppo del Sud e del rilancio del Mezzogiorno, all’interno della più generale ‘Questione meridionale’.

Ad introdurre i lavori il direttore de ‘ilSud24.it’ Mimmo Della Corte, modera Marta Schifone, responsabile del Dipartimento professioni di Fratelli d’Italia.

A confrontarsi alcuni esponenti meridionali di FdI come il deputato della Basilicata, Salvatore Caiata, Wanda Ferro, deputato e coordinatore regionale in Calabria, Marcello Gemmato, deputato e coordinatore regionale in Puglia, Antonio Iannone, senatore e coordinatore regionale in Campania.

Conclude Carolina Varchi, deputata e responsabile del Dipartimento Politiche per il Mezzogiorno.