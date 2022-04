Maxi truffa con i fondi destinati alle notti della pizzica? Si ridimensionano accuse per tre imputati

RUFFANO (Lecce) – Tra assoluzioni nel merito e non doversi procedere per intervenuta prescrizione evapora l’inchiesta sulla presunta truffa con i finanziamenti pubblici della Fondazione “Notte di San Rocco di Torrepaduli”. Il gup Marcello Rizzo ha dichiarato il non doversi procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato relativamente all’accusa di abuso d’ufficio per Maria Ester Cardigliano, 44 anni, di Casarano; Anna Tommasina Viva, 56 anni, di Ruffano, componenti del consiglio di amministrazione della fondazione e Pasquale Gaetani, 62 anni, originario di Ruffano, ex assessore provinciale e presidente della Fondazione “Notte di San Rocco”. L’accusa di truffa aggravata contestata sempre ai tre imputati è stata dichiarata estinta per intervenuta prescrizione. Trenta giorni per il deposito delle motivazioni. Gli stessi sono finiti sotto processo per alcuni residuali episodi di truffa. La posizione di Cesare Vernaleone, 59 anni, di Lecce, titolare dell’omonima impresa, è stata invece stralciata per un difetto di notifica.

L’indagine, condotta dagli ufficiali della sezione di pg della Guardia di Finanza presso la Procura diretti dal colonnello Francesco Mazzotta, sfociò nel giugno del 2018 in un sequestro per equivalente di 155mila euro applicato nei confronti del solo Gaetani e in una misura interdittiva con cui erano stati “congelati” agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi già concessi per la durata di un anno dalla Regione Puglia e dal comune di Ruffano. Sequestro e interdittiva vennero annullati dal Tribunale del Riesame perché le indagini erano state svolte fuori termine. La procura fece ricorso in Cassazione che dichiarò inammissibile. Nonostante il quadro accusatorio sia stato minato dalle fondamenta la Procura ha comunque seguito la propria strada chiudendo le indagini.

Link Sponsorizzato

A dare avvio all’indagine sono state due denunce sporte dal vice Presidente della Fondazione Luigi Frisullo e dai consiglieri di amministrazione Antonio Morello e Francesco Romano e dalla stessa Fondazione, tutti assistiti dall’avvocato Giancarlo Sparascio che presentarono un primo atto di denuncia querela il 31 luglio del 2014 con successiva integrazione depositata il 4 ottobre 2014 insieme a molteplici memorie difensive prodotte nel 2015 con specifica richiesta di applicazioni di sanzioni interdittive. Gli accertamenti si sono concentrati su un lungo arco temporale: 285mila euro dal 2008 al 2014 dalla Provincia di Lecce; 48mila euro dal 2013 al 2015 dal Cuis (consorzio universitario interprovinciale salentino) e 30mila dal Comune di Ruffano dal 2011 al 2016. Nel corso delle indagini sono state acquisite le testimonianze di diverse persone informate dei fatti ed è stata visionata l’interad ocumentazione acquisita dagli investigatori.

La prima contestazione riguarda un finanziamento di 50mila per l’organizzazione della VI edizione della Notte di San Rocco di Torrepaduli concesso dalla Provincia nel 2013. La richiesta sarebbe stata avanzata nonostante la Fondazione non avesse provveduto alla iscrizione nel registro delle persone giuridiche private tenuto dalla Regione Puglia. All’istanza è stata allegata una fattura emessa dall’impresa individuale “Cesare Vernaleone -La notizia” per un importo di 5.687 euro. Secondo gli investigatori, però, le operazioni indicate nella fattura sarebbero inesistenti.

Link Sponsorizzato

A tutti e quattro gli imputati, poi, si contestavano il concorso nell’abuso d’ufficio e nella truffa aggravata, per il finanziamento di 50mila euro ottenuto nel 2014 per l’organizzazione del concerto della Notte di San Rocco. La richiesta di contributo risulta essere stata avanzata dalla nuova fondazione (Notte di San Rocco di Torrepaduli) nel frattempo costituita. Il nome e non solo avrebbe ingenerato equivoci tanto che nell’impegno di spesa si fa riferimento alla denominazione della “vecchia” fondazione: Notte di San Rocco. Certo è che il contributo è stato erogato. Anche in questo caso il sospetto è che la fattura emessa dalla impresa di Vernaleone sarebbe stata fasulla.

Stessi imputati e stesso cliché per la presunta truffa relativa ai finanziamenti ottenuti dal comune di Ruffano per il concerto della Notte di San Rocco del 2015 e dell’anno successivo. I contributi di 10mila euro e di 15mila euro sarebbe stati concessi grazie all’esibizione di fatture false. In quegli anni Gaetani ricopriva la carica di assessore al comune di Ruffano.

La quinta e ultima contestazione (quella di truffa aggravata) era relativa al finanziamento ottenuto nel 2014 dal Consorzio universitario interprovinciale salentino per l’organizzazione del concerto della Notte di San Rocco 2016. Anche in questo caso sarebbero state presentate fatture false emesse da Cesare Vernaleone la cui impresa, come emerso dalle indagini della Guardia di Finanza, era priva di dipendenti e di collaboratori.

Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Luigi, Arcangelo e Alberto Corvaglia, Sabrina Conte e Francesco Vergine.

COMMENTO AVVOCATO GIANCARLO SPARASCIO CHE RIPORTIAMO INTEGRALMENTE

“Le determinazioni assunte dal Giudice dell’udienza preliminare non destano alcuna sorpresa essendo per contro ampiamente prevedibili, confortando la decisione di non costituirsi parte civile, atteso che, in relazione alle uniche contestazioni recate dalle denunce depositate nel 2014, vale a dire quelle di truffa aggravata finalizzata al conseguimento di pubbliche erogazioni quanto ai contributi di 50.000, 00 Euro concessi nel 2013 e nel 2014, provate documentalmente ed oggi dichiarate prescritte, sono trascorsi sette anni soltanto per giungere all’udienza preliminare, peraltro già fissata nella data dello scorso 3 marzo 2021 e giustamente rinviata al 16 giugno considerato che la richiesta di rinvio a giudizio allegata al decreto di fissazione d’udienza risultava addirittura illeggibile. Io stesso mi sono dovuto recare presso la Cancelleria del Gip per ottenere una copia decifrabile della stessa.

Del pari prevedibile la declaratoria di non luogo a procedere per la contestazione di abuso d’ufficio avanzata nei confronti di persone che di tanto non sono mai state denunciate: negli atti di denuncia – querela e, soprattutto, nelle plurime memorie depositate in Procura, l’ipotesi dell’abuso d’ufficio è stata diretta nei confronti di dirigenti ed esponenti della Provincia di Lecce in relazione all’erogazione degli stessi contributi, che nondimeno non sono stati attinti dalle imputazioni, circostanza che avrebbe impedito anche il superamento dei termini di durata delle indagini preliminari che, come noto, comportò la caducazione del sequestro preventivo.

Non voglio nemmeno esprimermi sull’applicazione della sanzione interdittiva richiesta senza la fissazione da parte del Gip dell’epoca di un’udienza camerale come previsto dal d.lgs. 231/2001, circostanza che portò all’annullamento dell’interdittiva medesima. Occorre ribadire come l’iniziativa intrapresa dai querelanti sette anni addietro non sia mai stata preordinata al perseguimento di finalità risarcitorie, pur sussistenti, né possa ritenersi essere derivata da motivazioni di matrice giustizialista, ma è unicamente promanata dalla necessaria esigenza di ricondurre in un alveo di liceità l’elargizione di consistenti finanziamenti pubblici tanto nei riguardi dell’originaria Fondazione, mai riconosciuta e, pertanto, inesistente come persona giuridica stante la funzione costitutiva del riconoscimento, quanto a favore della seconda Fondazione omonima che indebitamente venne a sostituirsi alla prima, partecipata dalla Provincia di Lecce ed unico soggetto ad avere titolo a conseguire il contributo di cinquantamila euro che annualmente veniva stanziato nel bilancio provinciale per finanziarne l’attività, contestazioni sulle quali si sarebbe dovuto principalmente radicare il processo ed oggi invece cadute in prescrizione”.