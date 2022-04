Ambiente, oggi a Lecce primo accordo per crediti di carbonio da ulivi resistenti alla xylella

LECCE – Primo accordo per ‘guadagnare’ crediti di carbonio piantumando ulivi resistenti alla Xylella per salvare l’ambiente e avviare un percorso virtuoso di formazione e ricostruzione dell’agricoltura green in provincia di Lecce. E’ quanto annuncia Coldiretti Puglia, che oggi 15 giugno 2021, alle ore 10,00, presso la Federazione provinciale in Via Bari 17 a Lecce, siglerà la convenzione ‘Il futuro è un albero’, con il presidente di Coldiretti Puglia, Savino Muraglia, il presidente di Coldiretti Lecce, Gianni Cantele, i direttori regionale e provinciale di Coldiretti, Pietro Piccioni e Gerardo Forina, l’amministratore unico della Castiglia, Donatello Simeone, insieme al dirigente Cesare Tinelli, la referente dell’azienda agraria dell’Istituto Tecnico Agrario di Istruzione Secondaria Superiore “Presta Columella” di Lecce, Fernanda Solazzo con il professore Vincenzo Mello.

I crediti di carbonio, o carbon credits, rappresentano un strategia sostenibile orientata alla promozione di progetti di tutela ambientale e climatica – spiega Coldiretti Puglia – con l’obiettivo di riduzione o assorbimento dei gas ad effetto serra, i gas responsabili del riscaldamento climatico globale.

L’agricoltura pugliese è tra le più green d’Europa ed è all’avanguardia di un nuovo modello economico circolare, per cui è indispensabile il contributo del settore – aggiunge Coldiretti Puglia – al percorso di transizione energetica della regione, orientato alla sostenibilità ambientale con la produzione di energia green, la tutela del suolo, dell’acqua e dell’aria, quali leve di competitività e nel contempo di presidio e salvaguardia dei territori, in particolare nelle aree più a rischio del Paese.