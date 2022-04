Covid, 59 nuovi casi: 3 nel leccese. Muore l’unica ricoverata nella rianimazione del DEA. Pulito: “Nessun nuovo ricoverato grazie ai vaccini, che fanno male solo a chi non li fa”

PUGLIA – I dati pugliesi continuano a favorire l’ottimismo: calano continuamente i ricoverati nei centri covid. Nella terapia intensiva del Dea non ci sono più pazienti con covid. Il direttore Giuseppe Pulito è convinto che l’azzeramento sia dovuto anche ai vaccini fatti in primis ai più fragili. È deceduta nelle scorse ore la 73enne, unica rimasta nella terapia intensiva covid del Dea di Lecce. Attualmente il reparto è vuoto.“Non c’è nessuno in terapia intensiva soprattutto grazie ai vaccini-spiega il direttore Giuseppe Pulito – Vorrei dire chi è scettico che il vaccino fa male solo a chi non se lo fa. La vaccinazione di massa ha salvato tante persone”. Con 8.323 test (quasi il doppio rispetto a ieri) l’indice dei positivi sale allo 0,71% rispetto allo 0,21% di ieri.

Sono stati registrati 2 decessi rispetto a 0 di ieri.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi, martedì 29 giugno 2021, registra 8323 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e

sono stati registrati 59 casi positivi: 27 in provincia di Bari, 11 in

provincia di Brindisi, 3 nella provincia BAT, 7 in provincia di Foggia,

3 in provincia di Lecce, 18 in provincia di Taranto. 2 casi di residenti

fuori regione e 8 casi di provincia di residenza non nota sono stati

riclassificati e attribuiti.

Sono stati registrati 2 decessi, in provincia di Bari,

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.668.808 test.

3.123 sono i pazienti guariti.

243.541 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.306

così suddivisi:

95.187 nella Provincia di Bari;

25.584 nella Provincia di Bat;

19.805 nella Provincia di Brindisi;

45.157 nella Provincia di Foggia;

26.919 nella Provincia di Lecce;

39.474 nella Provincia di Taranto;

811 attribuiti a residenti fuori regione;

369 provincia di residenza non nota.