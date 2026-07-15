La ricetta del giorno: Rognone di vitello con le cipolle

Ingredienti per 4 persone:

500 g. di rognone di vitello

2 cipolle

sale q.b.

aceto q.b.

Procedimento

Tagliare il rognone a pezzi e metterlo a bagno in acqua e aceto per un’ora. Sciacquarlo bene sotto acqua corrente e metterlo in padella a fiamma alta. Farlo cuocere in modo che produca la sua acqua di cottura sul fondo della padella e finire di rosolare il rognone coprendo con il coperchio la pentola. Quindi aggiungere le cipolle tagliate a rondelle e salate per favorire l’appassimento. A fine cottura servire caldo.