La ricetta del giorno: Rognone di vitello con le cipolle

Ingredienti per 4 persone:
500 g. di rognone di vitello
2 cipolle
sale q.b.
aceto q.b.
Procedimento
Tagliare il rognone a pezzi e metterlo a bagno in acqua e aceto per un’ora. Sciacquarlo bene sotto acqua corrente e metterlo in padella a fiamma alta. Farlo cuocere in modo che produca la sua acqua di cottura sul fondo della padella e finire di rosolare il rognone coprendo con il coperchio la pentola. Quindi aggiungere le cipolle tagliate a rondelle e salate per favorire l’appassimento. A fine cottura servire caldo.
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