Vento d’Incanto all’Ezen di Lecce

LECCE – Oggi 15 luglio, alle 21.00, si terrà un evento di grande interesse artistico dal titolo VENTO D’INCANTO, presso l’Ezen a Lecce, in via Giovanni Agnelli 10. Uno spettacolo poetico-musicale con Adriana Polo e il celebre sassofonista Salentino Roberto Gagliardi.

In questo progetto, “la ricerca artistica esplora le potenzialità della voce come strumento puro, capace di intrecciarsi alle timbriche vellutate e graffianti del sassofono di Roberto Gagliardi.Il risultato è un dialogo costante, fluido e ludico.

Una partitura viva che si rigenera ad ogni replica, in cui la narrazione si fonde con la musica attraverso un’ironia verbale maliziosa, creando una connessione autentica e immediata con il pubblico”. Uno spettacolo che merita attenzione ed interesse. Vi aspettiamo per vivere un’esperienza unica, in cui musica e narrazione interagiscono, creando un’atmosfera pregevole, quasi incantata fatta di voce e di sonorità fluttuanti, quasi magiche, cui si intreccia una sottile, delicata, elegante ironia …

Per info e prenotazioni 3286887787.

Cosimo Enrico Marseglia