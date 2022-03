“Signora, ha pochi mesi di vita” ma le analisi in laboratorio erano sballate: dopo le cure, sta bene e ora chiede i danni

SALENTO – Le avevano dato pochi mesi di vita per una grave forma tumorale ma le analisi erano del tutto sballate. C’è voluto un viaggio a Milano, uno dei tanti viaggi della speranza a cui troppo spesso molti salentini sono costretti a ricorrere per ricevere le risposte giuste: la massa tumorale, fortunatamente, era ben più circoscritta e, soprattutto, poteva essere curata. Per mesi, però, una donna sulla sessantina d’anni residente in un comune del Basso Salento ha vissuto con il terrore e la paura di non farcela. Lei che, fino a poco tempo prima, era stata una una donna iperattiva, tra mille impegni professionali e viaggi che l’avevano portata in giro per il mondo.

Quando nel 2016 ha iniziato a stare male non credeva mai mai che sorte il destino le avrebbe riservato nei mesi successivi. Tutto è iniziato con delle perdite urinarie e con una evidente continenza. E la donna si rivolge al suo medico curante che la indirizza verso una visita specialistica. Visitata in un ospedale della zona, i vetrini con i campioni biologici vengono inviati ad un noto laboratorio di analisi di Lecce convenzionato con la struttura ospedaliera. Il responso è da brividi: la massa tumorale alla vescica era ormai estesa.

Link Sponsorizzato

C’erano delle metastasi e bisognava intervenire quanto prima con l’asportazione dell’organo. Eppure in ospedale i medici non erano stati così catastrofici. Dopo un primo screening la massa tumorale sembrava ben più circoscritta. Ecco perché il responso del centro analisi aveva lasciato un po’ tutti interdetti e non aveva per nulla convinto. I suoi figli, infatti, non si sono dati per vinti. Hanno voluto indagare e avere più pareri. Ed è così scattato un “pellegrinaggio” della salute che ha portato una famiglia a oltre 1000 chilometri di distanza. In una clinica pubblica di Milano, per la precisione convenzionata con la Regione Lombardia. È bastato effettuare una nuova biopsia per ribaltare il responso di Lecce. E con le instillazioni locali di goccioline chemioterapiche dopo circa 7 mesi la donna era di nuovo sana come prima. Il tumore era stato rimosso. Di quella massa era scomparsa la benché minima traccia.

Ora la donna sta bene. Ma i contraccolpi per quella diagnosi che le lasciava poche speranze di rimanere in vita sono stati troppo forti per derubricarli in un “incidente”. Così, assistita dagli avvocati Angela e Marcello Rizzo, sulla base di alcune consulenze di parte, ha presentato il conto al centro privato del capoluogo salentino invocando un maxi risarcimento. Il giudizio è stato istruito in sede civile ed è tuttora in corso.