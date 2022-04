Uccise la ex fidanzata per strada dopo un viaggio da Torre Annunziata, la Procura: “Giudizio immediato per l’assassino”

MINERVINO (Lecce) – La Procura avanza e ottiene richiesta di giudizio immediato a carico di Salvatore Carfora, l’omicida di Sonia Di Maggio, la ragazza di 29 anni, originaria di Rimini, ammazzata con oltre venti coltellate a Specchia Gallone (frazione di Minervino), la sera del 1°Febbraio 2021. Il sostituto procuratore Aberto Santacatterina, subito dopo il deposito della consulenza medico legale, ha avanzato la richiesta di bypassare l’udienza preliminare e di spedire sotto processo il 39enne, originario di Torre Annunziata, pregiudicato e gregario di bassa lega di una cosca del posto, la cui ultima residenza certificata era proprio nel rione Provolera, uno dei quartieri dello spaccio di droga della cittadina dell’hinterland di Napoli. Il processo scatterà il 16 settembre davanti ai giudici della Corte d’Assise di Lecce.

Una “cosa sua” la giovane, secondo la gip Giulia Proto nell’ordinanza con cui convalidò l’arresto disponendo la custodia cautelare in carcere del 39enne. Non poteva lasciarlo per rifarsi una nuova vita dopo due giorni dal suo addio con un altro ragazzo conosciuto sui social a sua insaputa. Nonostante la picchiasse ripetutamente. In più occasioni. Un amore “malato”, deviato. Per Carfora era normale che la sua compagna non lavorasse perché essendo una bella ragazza gli uomini la guardavano. Non doveva lavorare e non doveva uscire. Una concezione tribale della donna alimentata fino allo stremo. Così Carfora ha cercato più e più volte di contattare la donna per recuperare il rapporto. Già ad ottobre Sonia era andata via da Napoli. Era rientrata a Rimini perché le sceneggiate di gelosia era continue come gli episodi di violenza sul suo corpo con tanto di cicatrice a squarciare il suo volto. Poi aveva voluto ridare una nuova chance. Invano.

Carfora era un uomo violento, possessivo, geloso. E a fine dicembre Sonia era andata via. Per sempre. Aveva conosciuto Francesco Damiano. E con lui avrebbe voluto costruire un futuro. Ed era arrivata in Salento carica di speranze e di fiducia. Carfora, però, non era sparito dalla sua vita. Era andato fino a Rimini per cercarla. Aveva parlato anche con sua madre e aveva recuperato il numero di telefono del nuovo compagno di Sonia. “Siete due morti che camminano” aveva scritto in un messaggio finito agli atti dell’inchiesta con cui etichettava la coppia. Un messaggio chiaro. Se fosse rimasto in libertà Carfora avrebbe potuto ammazzare anche chi, nella sua testa, gli aveva tolto la ragazza, “una cosa sua o di nessun altro”. E con questa malata idea di amore Carfora è partito da Castellammare di Stabia lunedì pomeriggio 1° febbraio. Prima in pullman fino a Foggia. Poi in treno fino a Lecce. E infine in bus per raggiungere Minervino.

Aveva un coltello con sé “determinato ad uccidere Sonia non appena l’avesse trovata”. Non nello zaino. Ma nella cintola dei pantaloni “così da poter immediatamente mettere in atto il suo progetto criminale senza rischiare di essere bloccato” scrive il gip nell’ordinanza. Ha puntato sull’effetto sorpresa appena sceso dal pullman. Ha sferrato le prime coltellate alla donna dalla parte di dietro sulla parte posteriore del collo. Ha poi infierito sul volto della vittima (saranno almeno 25 le coltellate refertate nel corso dell’autopsia dal medico legale Alberto Tortorella) “come a volerla sfregiare” e quando è caduta per terra. Una tesi diversa da quella fornita dall’uomo nel corso dell’interrogatorio in carcere alla presenza del suo avvocato Cristiano Solinas. Lui – ha detto – il coltello lo aveva portato con sé perché temeva di essere aggredito dal fidanzato dopo aver cercato di avere un dialogo con Sonia. Per la ricostruzione effettuata dagli agenti del Commissariato di Otranto insieme ai colleghi della Squadra Mobile di Lecce l’assassino si sarebbe scagliato contro la ex in maniera premeditata come confermato dalle testimonianze fornite da una vicina scesa in strada per soccorrere la ragazza; dalle dichiarazioni di Francesco Damiano che aveva ben impresso il volto dell’ex di Sonia e dall’ascolto dei due finanzieri che avevano notato l’uomo sul bus. E a quel punto la sua fuga è durata poche ore. Bloccato prima di tornare in Campania dopo aver ammazzato la sua ex che non poteva essere di nessun altro.

Nel corso delle indagini è stata poi effettuata una consulenza sui telefonini della coppia (consulente per la famiglia di Sonia, l’ingegnera informatica Luigina Quarta) che hanno confermato l’ossessione dell’uomo per la sua ex. “Io sono convinto che se ci pensi bene lì sei più incatenata di quando stavi con me a Napoli e viviamoci la nostra vita senza obblighi”. Era ossessionato Carfora di Sonia nonostante la ragazza avesse deciso di troncare la relazione per quel carattere estremamente geloso e possessivo dell’uomo. A metà gennaio le scriveva che per lui era stato l’amore più grande della sua vita; che mai più le avrebbe impedito di fare quello che voleva e di sognarla tutte le notti. Ripetuti messaggi. Uno dietro l’altro. Spesso senza ricevere alcun tipo di risposta. Anche quando Carfora scriveva della sua sofferenza e della possibilità di tagliarsi un braccio se poteva servire a tornare insieme perché di Sonia “si era innamorato subito, era stato un colpo di fulmine”.

Non appena il gip accoglierà l’istanza di giudizio immediato, la difesa proporrà richiesta di abbreviato come mero atto formale. Ora come ora, nonostante qualche apertura da parte della Corte Costituzionale, la strada per il rito alternativo appare preclusa. I genitori di Sonia sono assistiti dall’avvocato Vincenzo Blandolino.