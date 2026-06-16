Pedinamenti e minacce di divulgare video privati di una presentatrice televisiva: a processo per stalking

LECCE – Avrebbe pedinato, molestato e persino minacciato una presentatrice salentina di diffondere video e foto che la ritraevano in pose senza veli. E dopo l’arresto, con tanto di controllo con il braccialetto elettronico, per G.C., un leccese classe ’87, è arrivato il tempo del processo. Nell’udienza, tenutasi nelle scorse ore davanti alla giudice Anna Capano, l’uomo ha chiesto e ottenuto di essere giudicato in abbreviato. Le accuse mosse nei suoi confronti: stalking e tentata diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite.

Nel frattempo, la presunta vittima si è costituita parte civile per il tramite dell’avvocato Raffaele Benfatto. L’uomo avrebbe abito mosso da “profonda gelosia”. Secondo l’accusa, controllava le pubblicazioni social della donna; videochiamava per sapere cosa stesse facendo e con chi fosse, anche di notte; la contattava utilizzando numeri diversi dal proprio o con l’anonimo. Cosa ancor più grave: avendo conservato sul proprio telefonino immagini e video dal contenuto sessualmente esplicito che ritraevano la persona offesa avrebbe minacciato la ballerina di pubblicare foto e filmati.

C’è poi il capitolo, forse, più pesante: le minacce alla donna che se non avesse terminato la relazione sentimentale con il suo compagno avrebbe piazzato una bomba davanti all’abitazione dell’uomo. In altri casi, non avendo ricevuto risposta alle sue innumerevoli telefonate avrebbe raggiunto la presentatrice donna che era in compagnia di un’amica e rivolgendosi a quest’ultima, le avrebbe detto: “Tienila, altrimenti le sparo in testa”. In un incontro che doveva essere chiarificatore avrebbe accusato la donna di averlo tradito con un uomo per il solo fatto che quest’ultimo avesse commentato una storia pubblicata su Instagram. G.C. sarebbe arrivato persino a contattare il “rivale” dal quale avrebbe preteso rassicurazioni sulla naturale amicale del rapporto.

Creava profili social falsi attraverso i quali contattava presunte amicizie della persona offesa al fine di dissuaderli dalla frequentazione con la donna per minacciarli e offenderli. Inevitabili le ripercussioni sulla vita privata della donna che ha iniziato ad accusare ansia e paura per sé e i suoi stretti familiari, costretta così a cambiare le proprie abitudini di vita e non uscire da casa da sola. Lo faceva soltanto quando il padre poteva essere presente. Dopo una denuncia, e una successiva integrazione, e una consulenza sui dispositivi telefonici, per l’uomo sono stati disposti i domiciliari dove è sempre confinato. A difenderlo, ci penserà l’avvocato Giovanni Battista Cervo.