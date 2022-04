Covid, 34 casi positivi in Puglia: 11 nel leccese. Variante delta, chiusure in Spagna e Olanda: per Speranza Italia a rischio ad agosto. Nel Salento situazione sotto controllo

PUGLIA – Per il momento, nel territorio leccese, non sono stati individuati nuovi casi di variante delta, oltre ai circa 50 scoperti nei giorni scorsi. Ma nel mondo la mutazione del SARS-CoV-2 avanza. Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, avvisa che la curva sta risalendo, ma in Italia la situazione è ancora sotto controllo. “Non è il caso di creare allarmismi – spiega il luminare sulle colonne del Corriere della Sera – I dati su decessi e ricoveri in terapia intensiva sono molto più confortanti grazie alle vaccinazioni. E quest’ultima osservazione deve essere un ulteriore incentivo per completare in fretta il percorso di vaccinazione nelle fasce di età oltre sessant’anni”. Il ministro Speranza ha chiesto di accelerare su tracciamenti e vaccinazioni: se non lo si fa, il rischio è di chiudere ad agosto, secondo il titolare del Ministero della Salute. La Spagna comincia a chiudere discoteche e locali notturni, vige l’obbligo della certificazione vaccinale per qualsiasi evento all’aperto. Nelle scorse ore i test sul COVID effettuati in Puglia hanno raggiunto quota 4.011 (ieri 6.174), l’indice dei positivi sale allo 0,85% rispetto allo 0,67% di ieri.

Come ieri non si registrano decessi. Si ferma il calo dei ricoverati: sono sempre 87, come ieri.

BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

REGIONE PUGLIA – 11 LUGLIO 2021

Il bollettino epidemiologico di oggi, domenica 11 luglio 2021, registra 4.011 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e mette in luce 34 casi positivi: 7 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 1 nella provincia BAT, 9 in provincia di Foggia, 11 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto, 2 casi di provincia di residenza non nota.

Non sono stati registrati decessi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.737.033 test.

245.020 sono i pazienti guariti.

2.127 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.797 così suddivisi:

95.280 nella Provincia di Bari;

25.614 nella Provincia di Bat;

19.852 nella Provincia di Brindisi;

45.210 nella Provincia di Foggia;

27.074 nella Provincia di Lecce;

39.574 nella Provincia di Taranto;

817 attribuiti a residenti fuori regione;

376 provincia di residenza non nota.