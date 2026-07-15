Bodybuilding, Francesca Satriano conquista Teano e sbaraglia la concorrenza al “The Athlete’s Day”

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Successo di grande prestigio per il bodybuilding salentino. L’atleta leccese Francesca Satriano ha fatto l’en plein alla nuova edizione di “The Athlete’s Day” primeggiando tra le Bikini nelle categorie over 35, over 40 e sopratutto nell’Assoluto (Overall) avendo ragione di tutte le vincitrici di categoria, nell’ambito di una competizione di alto livello che si è svolta nei giorni scorsi a Teano, in provincia di Caserta. Satriano ha convinto la giuria grazie a una prestazione di alto profilo, distinguendosi per armonia fisica, definizione muscolare, eleganza e sicurezza sul palco, qualità fondamentali nella specialità Bikini. Una vittoria maturata al termine di una competizione molto combattuta, con atlete provenienti da diverse regioni italiane. Dietro questo importante risultato c’è un lungo percorso di preparazione, fatto di allenamenti costanti, disciplina e grande dedizione. Soprannominata “War Machine Girl”, la campionessa si allena presso la “Salento Fitness” dí Lecce, dove è seguita dal coach Gianluca Spedicato, che ha curato ogni fase della preparazione atletica, dall’allenamento alla strategia di gara. Il successo ottenuto a Teano rappresenta il coronamento di mesi di intenso lavoro e conferma la crescita della pugliese nel panorama del bodybuilding nazionale. Un traguardo che assume un significato ancora più importante perché raggiunto a 41 anni, dimostrando come impegno, costanza e passione possano portare a risultati di assoluto rilievo. Grande la soddisfazione anche all’interno della Salento Fitness, che vede premiato il lavoro svolto quotidianamente con i propri atleti e aggiunge un nuovo importante risultato al proprio percorso sportivo. La vittoria di Francesca Satriano rappresenta inoltre un motivo d’orgoglio per il movimento sportivo salentino, sempre più protagonista nelle competizioni nazionali di bodybuilding. Un successo che apre nuove prospettive per il prosieguo della stagione agonistica e conferma il valore di un’atleta capace di trasformare sacrificio e determinazione in un prestigioso trionfo. “Ringrazio la Salento Fitness Lecce – dichiara Francesca Satriano – che in virtù di attrezzature all’avanguardia mi ha permesso di ottimizzare e variare i miei allenamenti. Un ringraziamento speciale per il mio coach Gianluca Spedicato, che passo dopo passo si preso cura dell’alimentazione e dell’allenamento curando ogni dettaglio ad ogni fase”. In carriera la quattro volte campionessa italiana Wabba ha vinto l’oro al Roma Cup e un argento al Scheru Classic. Tra i tanti successi spicca anche la medaglia d’oro all’overall Pittalis e i 4 ori ottenuti al The Athlete’s Day.