Elezioni, anche il centrodestra vicino all’abbraccio con Minerva. Col sindaco uscente da M5S ad Azione. Fasano: “Logiche che non c’entrano con Gallipoli”

GALLIPOLI – Venerdì nella riunione del centrodestra si chiariranno molte cose, ma sempre più elementi di spicco della coalizione puntano all’alleanza con Stefano Minerva, il sindaco uscente che di recente ha chiuso anche un’alleanza con Italia Viva e, quindi, anche Azione, che ha un accordo unitario con i renziani nella provincia leccese. Il primo cittadino uscente a tutto l’establishment politico a suo supporto. Le due possibili proposte del centrodestra per la corsa di sindaco, se non dovesse andare in porto l’alleanza con il primo cittadino, potrebbero essere Luca Murra o il giudice di pace Brunetti, secondo le indiscrezioni che circolano. Ma se non dovessero essere condivise queste sue proposte, allora ci sarebbe l’opzione dell’appoggio del centrodestra a Minerva attraverso una corsa con civiche, senza simboli di partito. Flavio Fasano appare isolato rispetto ai partiti che governano la Regione e l’Italia. Tutta la sinistra, da Emiliano a Renzi, è con Stefano Minerva: ci sono anche i pentastellati.

“Sono mesi che stiamo lavorando insieme ad Azione e ad altre forze politiche su come migliorare il nostro territorio e consegnare alla Provincia di Lecce una classe dirigente capace, preparata e in grado di guardare al futuro – spiega Massimo Toma, coordinatore Provinciale ItaliaViva –

Nei Comuni interessati dal voto, in questi giorni, stiamo individuando coalizioni e candidati Sindaci che possano rappresentare il punto di partenza per una nuova azione politica strutturale e omogenea, con al centro di tutto i cittadini, le idee e i progetti di sviluppo per la Provincia.

La conferma del lavoro che stiamo facendo, congiuntamente ad Azione, sulle Amministrative 2021 in Provincia di Lecce è arrivata da Matteo Renzi il 25 luglio a Gallipoli.

Domenica pomeriggio, alla presenza di una delegazione di Azione Lecce, del Sindaco di Gallipoli Stefano Minerva e le 500 persone presenti, le parole di Renzi hanno confermato il nostro ruolo politico in Puglia e nella Provincia di Lecce.

Nei prossimi giorni, insieme ad Azione, incontreremo i candidati Sindaci di molti Comuni al voto della Provincia di Lecce, per approfondire i temi, le idee e i progetti da condividere e soprattutto per proporre i nostri candidati nei consigli comunali”.

Intanto, il candidato sindaco Flavio Fasano attacca anche per questa nuova possibile alleanza: “Il centrodestra potrebbe appoggiare Minerva: sono logiche che non c’entrano con Gallipoli e i suoi problemi”.