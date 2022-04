La Casarano Rally Team al Rally del Matese per proseguire l’impegno nel CRZ di Settima Zona

CASARANO (Lecce) – L’ottava edizione del Rally del Matese, in programma tra domani e domenica sulle veloci strade della provincia di Caserta, segna l’inizio della seconda parte della stagione della Coppa Rally ACI Sport di Settima Zona, il campionato d’area che comprende l’intera porzione centro meridionale dello stivale e che a fine stagione oltre a determinare i vincitori, consegnerà il lasciapassare per la Finale ACI Sport Rally Cup Italia 2021. Anche quest’anno la Scuderia Automobilistica Casarano Rally Team sta recitando un ruolo di assoluta protagonista con molti suoi portacolori in lotta per la vittoria in diverse categorie. Sulle impegnative speciali incastonate nella cornice dell’appennino sannita, la squadra diretta da Pierpaolo Carra schiera tre equipaggi, tutti in classe N3/ProdS3 e tutti su Renault Clio Rs, due dei quali già ottimi interpreti delle precedenti gare della serie, che godono di un’ottima posizione in classifica, che saranno chiamati a confermare i propri livelli di competitività e al tempo stesso a battagliare essendo avversari diretti nella lotta per la conquista sia della coppa di categoria che in quella riservata ai primi conduttori Under 25.

Riccardo Pisacane avrà l’onore di difendere il doppio primato conquistato dopo la bella prestazione colta un mese fa al Rally Terra di Argil; l’obiettivo è senza dubbio alla portata visto che per confermarsi leader in ambedue le categorie, al pilota leccese, che affronterà la competizione campana affiancato per la seconda volta consecutiva dal concittadino Enrico Lenti, basterebbe, dato il vantaggio di dieci punti rispetto al suo più diretto inseguitore, anche un semplice piazzamento. Al di là degli ipotetici calcoli di campionato, il primogenito della premiata famiglia da corsa Pisacane, detentore del titolo R2B nella Coppa di Zona, ha comunque più volte dimostrato di avere la stoffa per fare una bella gara e anche in questa occasione non mancherà di darne un’ ulteriore conferma.

Punta a ribadire l’esponenziale crescita prestazionale di cui si è reso protagonista da circa un anno Giorgio Liguori, detentore del titolo nella Coppa di Zona, sia di categoria che dell’under 25. Per il driver leccese che ha positivamente impressionato anche in termini assoluti nei primi due appuntamenti, l’assenza al Rally Terra di Argil si è rivelata pesante in termini di classifica visto che ha determinato la perdita del primato nelle due graduatorie nelle quali anche lui come Pisacane è in lotta. Nulla comunque appare compromesso con Liguori fortemente deciso a giocarsi fino in fondo le proprie carte risalendo la classifica e puntando al massimo risultato possibile già da Piedimonte Matese. A dividere con lui l’abitacolo il fedele compagno d’avventura di questa stagione, il foggiano Rosario Navarra.

Non ha invece interessi di campionato il terzo equipaggio schierato dalla compagine casaranese ossia quello composto da Patrizio Forte e Maurizio Iacobelli che hanno scelto la competizione che si disputa nell’area di confine tra Campania e Molise come gara spot in seguito ad un lungo periodo di inattività interrotto dalla brevissima parentesi Casarano 2021 durata il tempo di una sola prova speciale (Clio Williams A7, rottura meccanica) che li aveva visti cogliere la nona posizione assoluta e il contemporaneo primato di gruppo A e due ruote motrici. L’obiettivo dichiarato è quello di divertirsi cercando comunque di dare il meglio, ma anche quello di tenere vivo il ricordo di Giusy Ciardo, pilota salentino prematuramente scomparso pochi mesi fa e molto più di un amico per Patrizio Forte. La vettura che utilizzeranno è infatti quella che lo stesso driver alessanese aveva allestito e preparato in vista del suo ritorno al volante.

La Gara: 8°Rally del Matese e 6°Rally del Medio Volturno, Piedimonte Matese (Caserta) 10-11 giugno 2021.

Sabato 10: Ore 7.00/9.00 Ricognizioni autorizzate con vetture di serie. 9.30/13.30 Verifiche tecniche pre-gara presso le rispettive strutture nel Parco Assistenza ubicato a Piedimonte Matese (Ce) presso Cotton Village. Ore 15.30/18.00 Test con vetture da gara, San Potito Sannitico (CE) .

Domenica 11: Ore 10.30 Partenza da Cotton Village. Piedimonte Matese (Ce) da percorrere altri 120,18 km di cui 52,98 per le 6 prove speciali previste (San Potito Sannitico e Gioia Sannitica da ripetere tre volte). Previsti 18 Controlli Orari, 3 Riordinamenti e 2 Parchi Assistenza, ubicati rispettivamente in Via Don Bosco e presso Cotton Village a Piedimonte Matese (Ce). Ore 18.00 Arrivo e premiazione finale c/o Cotton Village a Piedimonte Matese (Ce).