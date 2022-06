La ricetta del giorno: spaghetti quadrati al ragù di pesce spada

Ci sono molte ricette che in estate possono regalarci sensazioni al palato meravigliose, restando al tempo stesso fresche e leggere. In questa lista non si possono non citare gli spaghetti al ragù di pesce spada, un piatto davvero buonissimo e perfetto da gustare nel periodo estivo. Il merito va sia al pesce spada che agli spaghetti quadrati. Questi ultimi hanno infatti una tenacia fuori dal comune e sono praticamente impossibili da scuocere. Tra i più buoni spaghetti quadrati ci sono sicuramente quelli prodotti da La Molisana, che non a caso sono il formato di pasta numero uno di questo storico pastificio del Molise. L’altro ingrediente principe, il pesce spada, oltre a essere saporito e facile da cucinare, fa bene alle ossa e persino al cervello, ed è ricco di vitamine. Si tratta poi di un pesce con poche calorie, dunque ottimo anche per chi è sotto regime di dieta.

Ingredienti:

200 grammi di spaghetti quadrati

200 grammi di pesce spada

Olio d’oliva

Pomodori a dadini

Scalogno

Capperi

Olive nere

Origano

Vino bianco

Preparazione:

Per prima cosa bisogna preparare il soffritto con lo scalogno, in un letto di olio d’oliva, aggiungendo in seguito il pesce spada, ma solo dopo averlo pulito e tagliato a dadini piccoli. In seguito si procede versando un bicchierino di vino bianco al soffritto e si copre la padella, così da permettere al pesce di trattenere tutti i sapori del composto. Dopo cinque minuti di cottura a fiamma bassa, si aggiungono al tutto anche gli altri ingredienti, si sala e si pepa a piacimento. Verso la fine della cottura si deve versare anche mezzo bicchiere d’acqua, per dare maggiore consistenza al sugo del soffritto e per idratare il pesce spada, evitando così che possa seccarsi troppo. Il condimento va lasciato cuocere per 30 minuti circa a fiamma bassa, mentre nel frattempo è possibile preparare gli spaghetti quadrati. Quando saranno pronti, basterà mantecarli nel sugo, per poi servire il tutto aggiungendo anche un tocco di peperoncino.

