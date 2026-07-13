La ricetta del giorno: Risotto al parmigiano e pepe nero

Ingredienti per 4 persone:
- 320 di riso carnaroli
- 60 burro
- 100 parmigiano grattugiato
1 litro di brodo vegetale
Procedimento:
Tostare in un tegame il riso per 3-4 minuti. Portare ad ebollizione il brodo e poi versare due mestoli nel tegame col riso. Ripetere il procedimento per 4-5 volte ogni 3-4 minuti. Trascorsi dieci minuti di cottura, mettere il parmigiano reggiano. A fine cottura, spegnere i fuochi, e aggiungere il burro. Servire in tavola con abbondante pepe nero.
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