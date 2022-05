Il teatro diventa laboratorio: da domani i cinque incontri per arrivare allo spettacolo finale di “Sono solo un Uomo”

SPONGANO (Lecce) – In un momento in cui abbiamo dovuto aumentare la distanza tra di noi e i legami sembrano essersi allentati, Ultimi Fuochi scommette sul teatro per recuperare la socialità. L’associazione di base a Spongano invita i cittadini ad attraversare diversi “stati di aggregazione” varcando il cancello della Scuola E. De Amicis in via San Leonardo n. 65.

Qui, nel cortile esterno, è iniziato a giugno un ricco programma di eventi e laboratori finanziati dagli Avvisi Luoghi Comuni e Spazi di prossimità delle Politiche giovanili della Regione Puglia e patrocinati dal Comune di Spongano.

Spettacoli teatrali frutto di laboratori a puntate che coinvolgano i partecipanti dall’inizio alla fine del percorso nell’arte.

Si parte domani, dalle 18 alle 20.30, e si replica il 21- 26 – 28 – 29 luglio presso il Cortile della Scuola E. De Amicis di Spongano.

Laboratorio: SONO SOLO UN UOMO

Ultimi Fuochi Teatro propone un laboratorio intensivo guidato da Alessandro Miele (nel riquadro) che attraverso esercizi, improvvisazioni e lavoro sui testi porterà alla costruzione di alcune scene corali dello spettacolo Sono solo un uomo.

Alla fine di questo percorso si proverà la gioia e l’ebrezza dell’andare in scena con la presentazione al pubblico di una performance in cui la narrazione affidata ad Alessandro Miele si alternerà ai momenti agiti dai partecipanti al laboratorio.

SPETTACOLO FINALE POST LABORATORIO

30 luglio – ore 21

Cortile della Scuola E. De Amicis di Spongano

SONO SOLO UN UOMO

Spettacolo teatrale

di e con Alessandro Miele

Assistente alla regia Alessandra Crocco

Testo vincitore del concorso di drammaturgia sportiva SportOpera 2005

Produzione Ultimi Fuochi Teatro

Roberto Baggio e Ulisse, un mito del calcio e un eroe classico, si fondono in un’unica figura: un uomo stanco alla fine di un viaggio, solo in un campetto di provincia o su una strada nel nulla, un posto dove fermarsi per ripercorrere una storia. Memoria e sogno si mescolano e le imprese calcistiche si trasfigurano nella guerra di Troia. Il guerriero armato di pallone affronta tempeste, infortuni, panchine, mostri mitologici o allenatori ostili, fino ad arrivare all’apice del successo senza mai cedere al canto delle sirene e restando lo stesso di sempre. Correrà fino allo stremo, vivendo ogni istante della sua avventura calcistica, mai domo, forse “fiaccato dal tempo e dal fato, ma duro sempre a lottare, cercare e trovare né cedere mai” (A. Tennyson).

Alessandro Miele inizia la sua formazione teatrale alla scuola di mimo corporeo diretta a Napoli da Michele Monetta. Nel 2003 partecipa al corso di formazione Epidemie con il Teatro delle Albe che si è concluso con lo spettacolo Salmagundi per la regia di Marco Martinelli (produzione: Ravenna Teatro, Emilia Romagna Teatro Fondazione).

Ha seguito seminari diretti da Ermanna Montanari, Fiorenza Menni, Marco Martinelli, Marise Flach, Riccardo Caporossi, Roberto Latini, Roberto Bacci, Claudio Morganti.

Nel 2005 è autore e interprete di Sono solo un uomo, testo vincitore del Concorso di Drammaturgia Sportiva indetto dal Festival SportOpera 2005.

Ha fondato con Consuelo Battiston e Gianni Farina la compagnia Menoventi (Premio Rete Critica 2011, Premio Hystrio-Castel dei Mondi e Premio Lo Straniero 2012), realizzando come co-autore e attore gli spettacoli In festa, Invisibilmente (produzione: Menoventi – Emilia Romagna Teatro Fondazione), Postilla, Perdere la faccia, L’uomo della sabbia (produzione: Emilia Romagna Teatro Fondazione, Festival delle Colline Torinesi, Programma Cultura dell’Unione Europea nell’ambito del Progetto Prospero).

Nel 2012 fonda con Alessandra Crocco la compagnia Progetto Demoni realizzando come co-autore e

attore gli spettacoli Demoni – Frammenti, Fine di un romanzo, Lost generation e Come va a pezzi il tempo.

E’ ideatore insieme ad Alessandra Crocco del progetto La rivoluzione dei libri.

Dal 2018 collabora con il Teatro delle Albe/ Ravenna Teatro come guida di due laboratori teatrali all’interno del progetto Non scuola. Nel 2019 è attore e guida all’interno dello spettacolo Purgatorio di Marco Martinelli ed Ermanna Montanari e coprodotto da Ravenna Festival e Fondazione Matera Basilicata 2019. Sempre a Matera nel 2019, prende parte come attore allo spettacolo Matera Città Aperta coprodotto da IAC- Centro Arti Integrate e Fondazione Matera Basilicata 2019.