Teatro Koreja: in scena il concerto dedicato a Rosa Balistreri

LECCE – Entra nel vivo IL TEATRO DEI LUOGHI FEST. Venerdì 16 luglio alle ore 21.00 nell’ambito della “Programmazione Circuito dei luoghi Puglia Sounds 2020/2021” – “REGIONE PUGLIA FSC 2014/2020 Patto per la Puglia – Investiamo nel vostro futuro” in scena “Rosa, rose. I corpi. Le voci”, lo spettacolo di Koreja nato da un’idea di Valerio Daniele e Ninfa Giannuzzi per la regia di Salvatore Tramacere, con il testo di Angela De Gaetano.

Rosa Balistreri, la cantatrice del Sud. Un’artista dalla voce potente, che si porta addosso tutto il peso di essere donna dolente, resistente e miracolata dalla sua stessa voce, una donna del sud.

Lo spettacolo muove dalla biografia della cantastorie siciliana per raccontare anche di altre donne che, a latitudini diverse, sono riuscite ad emanciparsi dal dolore, dalla miseria e dagli aspetti più brutali dell’esistenza grazie alla loro voce, cantata, scritta, detta. Il canto è un campo di battaglia, in cui fare a pezzi i soprusi e le violenze; il canto che porta liberazione e rivendica il riscatto degli ultimi della terra. Un canto forte, che si fa “cunto” intriso di passione e partecipazione: una narrazione serrata, che dal dolore, passo dopo passo, precipita nella sete di una rinascita, nel desiderio di un lembo di innocenza, di un atto di amore puro. Puro come una rosa.

ROSA, ROSE. I CORPI. LE VOCI

da un’idea di Valerio Daniele, Ninfa Giannuzzi

regia Salvatore Tramacere

di e con Angela De Gaetano, Ninfa Giannuzzi, Valerio Daniele

testo Angela De Gaetano

voce e synth Ninfa Giannuzzi chitarra

arrangiamenti, elettronica Valerio Daniele

scene e luci Lucio Diana

tecnico Mario Daniele

Ingresso €15 // ridotto under 16 €6 – prenotazione obbligatoria