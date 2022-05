Aperte le iscrizioni per Corso Gratuito di “Operatore del Benessere, erogazione di trattamenti di acconciatura abilitante al lavoro”: formarsi per diventare leader nel settore

GALLIPOLI – Il mondo del benessere e della bellezza è uno dei settori più prolifici del mondo del lavoro, ma bisogna essere all’altezza di una concorrenza sempre più specializzata. La formazione nel campo del benessere e delle acconciature è fondamentale per offrire al cliente un servizio capace di fidelizzarlo. La Regione Puglia sta investendo molto su questo settore. Sono aperte le iscrizioni al Corso Gratuito Triennale di “Operatore del Benessere, erogazione di trattamenti di acconciatura abilitante al lavoro”. Si tratta di un percorso pratico e teorico finanziato dalla Regione, organizzato dall’associazione Ermes Puglia, con l’apporto specifico di Bioes, ente di formazione accreditato tra i più referenziati del territorio. I destinatari di questa straordinaria opportunità saranno 12 giovani entro i 24 anni dalla data di inizio del corso, che abbiano conseguito almeno la licenza media (diploma di scuola secondaria di primo grado) ma senza aver conseguito alcun diploma di scuola superiore. Il corso prevede 3200 ore di lezioni, di cui 600 da impiegare negli stage all’interno dei saloni più prestigiosi e delle aziende leader nel settore. Gli studenti potranno usufruire di diversi benefit: il materiale e gli strumenti di lavoro saranno in omaggio; avranno diritto di accedere al quarto anno di scuola secondaria di secondo grado; trasporto gratuito; esercitazioni e pratica si svolgeranno all’interno di laboratori moderni e attrezzati con le migliori tecnologie; le lezioni saranno tenute da docenti autorevoli, preparati e con esperienza pluriennale. Le sale formative sono in linea con le norme di sicurezza sul lavoro. La sede del corso sarà a Gallipoli, in Corso Italia, numero 120. L’occasione è imperdibile per i giovani che vogliono affacciarsi nel mondo del lavoro con un background importante, che fa la differenza. Per informazioni bisogna cliccare www.ermespuglia.it, oppure chiamare allo 0833.276107.

