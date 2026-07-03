“Il mare di tutti”, nona edizione: ripartono le attività di fisioterapia in mare per chi ha patologie neurologiche. La novità: si approda sulle spiagge libere del Salento

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LECCE – Dal 6 luglio al 30 settembre, al via “Il mare di tutti”, il progetto di fisioterapia che incontra il mare per il benessere delle persone con patologie neurologiche, promosso da Sclerosi Multipla Associazione Italiana Sunrise Onlus (Smaiso) e patrocinato, tra gli altri, dalla Provincia di Lecce.

Giunta alla IX edizione, l’ormai storica iniziativa ha coinvolto finora diverse centinaia di persone provenienti da ogni parte d’Italia, che raggiungono il Salento per vivere un’esperienza unica, capace di coniugare assistenza, ricerca del benessere e valorizzazione del territorio. Un progetto che non parla di inclusione, ma di fusione.

Tutti i dettagli delle attività di quest’anno sono stati illustrati oggi in una conferenza stampa a Palazzo Adorno a Lecce. La presidente Sunrise Onlus Maria De Giovanni, ideatrice e motore dell’iniziativa, ha raccontato tutte le novità. Con lei sono intervenuti il direttore generale della Provincia di Lecce Andrea Romano, che ha portato il saluto del presidente Fabio Tarantino, il vice presidente della Regione Puglia Cristian Casili, il sindaco di Morciano di Leuca Lorenzo Ricchiuti, con l’assessora alle Politiche sociali Gabriella Renna, l’assessora alla Salute pubblica e welfare di Taviano Sabrina Burlizzi, la consigliera di Melendugno Ramona Petrachi, l’assessora al Welfare di Calimera Alessandra Mazzei, il fisioterapista Salvatore Giaffreda, il medico e presidente Fidapa Gallipoli Assunta Tornesello e il testimonial del progetto sin dalla sua nascita Luigi Mazzei. Tutti hanno voluto spendere parole di apprezzamento sull’iniziativa e sulle ricadute fisiche e psicologiche che derivano dai servizi offerti in spiaggia e in mare.

Per quest’estate i punti di approdo diventano quattro: San Foca presso il Lido Coiba, Torre Vado, Gallipoli, Mancaversa dei Cavalli (Marina di Taviano), presso le spiagge libere. Accanto a queste tappe, proseguirà il percorso de “Il Mare di Tutti Itinerante”, che attraverserà l’intero Salento dal versante adriatico a quello ionico.

“Oggi c’è tanta energia positiva in questa sala”, ha esordito il direttore generale della Provincia di Lecce Andrea Romano. “E’ una grande rete di sostegno che si offre al territorio per vincere le difficoltà di tante persone e propone la funzione del mare come diritto essenziale”.

Il vice presidente della Regione Puglia Cristian Casili nel suo intervento, sottolineando l’importanza delle attività del terzo settore, ha spiegato come “le attività de Il Mare di tutti hanno anticipato i tempi, capendo e valorizzando la valenza delle dinamiche di un ambiente come il mare”.

Nato dall’intuizione, dall’impegno e dall’entusiasmo della presidente dell’associazione Maria De Giovanni, il progetto utilizza i benefici della talassoterapia e dell’ambiente marino come strumento complementare di supporto riabilitativo per le persone con sclerosi multipla e altre patologie neurologiche, favorendo il movimento, la socializzazione e il benessere psicofisico.

Elemento distintivo del progetto sono due isole fisioterapiche, una realizzata direttamente in mare e l’altra sulla spiaggia, dove medici specializzati, fisioterapisti e personale specializzato, ma anche parroci e volontari formati, accompagnano i partecipanti in percorsi personalizzati che sfruttano le proprietà dell’acqua marina, il movimento assistito e il contatto con l’ambiente naturale.

Il fisioterapista Salvatore Giaffreda ha spiegato quali sono “i benefici dell’idrochinesiterapia, sia a livello neurologico sia muscolo-scheletrico. Il mare è ideale per questo, perché si sfruttano i suoi fattori biologici”.

Il progetto, che si svolge da quest’anno sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo, può contare sul sostegno e la collaborazione delle istituzioni, come Provincia di Lecce, Asl Lecce, Comuni di Taviano, Melendugno, Calimera, Morciano di Leuca, Gallipoli e Parabita, oltre al supporto di Banca Popolare Pugliese e Associazione Alessia Pallara. Fondamentale anche la collaborazione delle organizzazioni partner: Cardiomed Maglie, Fidapa sezione di Gallipoli, Associazione Italiana Donne Medico di Lecce e Lions Club Casaranello arte e cultura, che condividono la missione di promuovere salute e partecipazione attiva.

Il “Mare di Tutti” si conferma una delle iniziative più innovative, attese e partecipate nel panorama nazionale dedicate al sostegno delle persone affette da patologie neurologiche.

“Siamo orgogliosi di vedere come il progetto continui a crescere anno dopo anno”, ha dichiarato la presidente di Sunrise Maria De Giovanni, che sperimenta su se stessa gli effetti di una patologia neurologica acuta, come la sclerosi multipla. “Quello che era nato come un sogno e una sperimentazione, oggi è diventato un punto di riferimento per tantissime persone e famiglie. La forza sta nella capacità di unire riabilitazione, benessere, accoglienza e speranza. Quest’anno abbiamo voluto rafforzare ulteriormente la nostra presenza sulle spiagge libere, perché crediamo che il mare debba essere davvero di tutti: accessibile e capace di offrire opportunità concrete di miglioramento della qualità della vita. Vedere arrivare persone da ogni parte d’Italia conferma che stiamo percorrendo la strada giusta e ci spinge a guardare al futuro con maggiore entusiasmo”.

“Il Mare di Tutti” rappresenta così non solo un progetto riabilitativo, ma un laboratorio sociale, un modello che mette al centro la persona, valorizza il territorio salentino e dimostra come innovazione, solidarietà e collaborazione istituzionale possano generare risultati concreti e duraturi.

Per il nono anno consecutivo, il mare del Salento si trasforma in uno spazio di cura e libertà, dove ogni onda diventa un’opportunità di benessere e ogni approdo un luogo di incontro e di rinascita. Il progetto offre alle persone con disabilità neurologiche opportunità concrete di movimento, autonomia, socializzazione e partecipazione attiva. Il mare diventa così uno strumento terapeutico naturale, capace di favorire percorsi di miglioramento sia fisico, che relazionale.

La determinazione che anima l’iniziativa è testimoniata dalla continuità con cui il progetto viene realizzato da nove anni, grazie all’impegno della presidente Maria De Giovanni, del suo staff associativo, dei professionisti sanitari e delle istituzioni che ne condividono gli obiettivi. “Il Mare di Tutti” è oggi un modello riconosciuto di collaborazione tra associazionismo, sanità e amministrazioni locali.

“Per tali ragioni il progetto rappresenta un’importante forma di attrazione sanitaria e sociale per il territorio provinciale, contribuendo a promuovere il Salento come destinazione capace di coniugare eccellenze ambientali, accoglienza, innovazione e attenzione alle fragilità, nel segno della piena accessibilità. Il patrocinio della Provincia di Lecce si inserisce pertanto nella continuità che questo Ente ha riconosciuto standoci accanto ogni anno, per il valore di un’iniziativa che porta il nome del Salento ben oltre i confini regionali, contribuendo a diffondere un’immagine positiva e concreta di solidarietà e sviluppo umano”, ha concluso la presidente De Giovanni, che per le sue meritorie attività solidali è stata insignita di numerosi riconoscimenti e del titolo di Commendatore al merito della Repubblica.

Luigi Mazzei, testimonial del progetto: “Nel 2014 l’associazione Sunrise di Maria De Giovanni ha visto quest’ “alba”, oggi è al timone di uno stravolgimento del sistema, che vede come risorsa le persone che sono in difficoltà, ma che hanno il diritto di recarsi al mare. Solo così il mare è veramente di tutti”.

Per accedere al servizio si può inviare una mail a sunriseonlus@hotmail o chiamare il numero 3272003395.