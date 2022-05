Covid, 144 casi: 32 nel leccese. Salgono i ricoverati: sono in 5 nella terapia intensiva del Dea, 2 vaccinati. Report: 804 in provincia di Lecce, aumenti nei paesi

PUGLIA – I numeri della quarta ondata scatenata dalla variante delta continuano a salire, anche se il grande numero di immunizzati potrebbe rappresentare un importante argine per l’autunno e per impedire nuove chiusure. Le ospedalizzazioni sono ancora sotto controllo. I ricoverati nei centri covid della Puglia salgono a quota 123. Un paziente della Rianimazione del DEA di Lecce è stato trasferito, era intubato, ma si è salvato: si tratta del turista di Saronno, che è guarito dal COVID ed è stato portato a Scorrano. Adesso restano in 5 nella terapia intensiva leccese (sono più che raddoppiati in una settimana), due sono vaccinati, ma si tratta comunque di persone fragili, con comorbidità.

IL REPORT INTERNO AL SISP SUGLI ATTUALI RESIDENTI POSITIVI

La risalita del virus in provincia di Lecce non si arresta: sono diventati 804 i residenti positivi al SARS-CoV-2 e alle sue varianti (venerdì scorso erano 729), secondo i dati interni al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Asl leccese. A Lecce salgono a 124 i cittadini attualmente positivi (venerdì scorso erano 106), sono 68 a Gallipoli (erano 54 solo tre giorni fa). Scendono a 33 i residenti positivi a Galatina (uno in meno rispetto a venerdì scorso): si tratta di non vaccinati, soprattutto giovani. Ancora critica la situazione a Casarano dove sono 27 i nuovi positivi, 24 a Porto Cesareo, 24 a Maglie, 21 a Lizzanello e Carmiano, 22 a Nardò (erano 15) e 17 a Ugento.

A Cavallino scendono a 14; sono 11 a Morciano di Leuca, Salice Salentino, Sannicola, Taurisano; sono 13 a Collepasso; 12 a Scorrano; 10 a Guagnano, Tricase e Melendugno. Calimera cala a 9 cittadini contagiati, così come Alezio, Calimera, Castrignano del Capo, Galatone, Monteroni di Lecce, Surbo e Presicce-Acquarica. I cittadini con il COVID sono 8 a Matino, Leverano, Copertino, Poggiardo e Otranto. Sono 7 a Nociglia, Squinzano, Soleto e Trepuzzi. Parabita, San Cesario di Lecce, Specchia, Vernole, Taviano, Aradeo e Arnesano ne hanno 6. Alliste, Castrignano dei Greci, Ortelle e Racale hanno 5 residenti positivi. Come vedete nella foto su, gli altri comuni hanno pochi o zero contagiati. A questi vanno aggiunte le decine di turisti che sono rientrati nelle regioni di appartenenza con il COVID.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi, lunedì 9 agosto 2021, registra 5504 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus in Puglia e mette in luce 144 casi positivi: 21 in provincia di Bari, 20 in provincia di Brindisi, 46 nella provincia BAT, 19 in provincia di Foggia, 32 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto, 1 caso di provincia di residenza non nota.

E’ stato registrato 1 decesso, in provincia BT.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.996.355 test.

247.784 sono i pazienti guariti.

3.442 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 257.900 così suddivisi:

96.209 nella Provincia di Bari;

26.179 nella Provincia di Bat;

20.336 nella Provincia di Brindisi;

45.765 nella Provincia di Foggia;

28.155 nella Provincia di Lecce;

39.955 nella Provincia di Taranto;

879 attribuiti a residenti fuori regione;

425 provincia di residenza non nota.